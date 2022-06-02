【科企巨頭】Meta營運總監離職 結束14年任期 朱克伯格：一個時代的結束

Facebook母公司Meta Platforms營運總監（Chief Operating Officer，COO）桑德伯格（Sheryl Sandberg）宣布將離職。桑德伯格於2008年加入fb，於Facebook及Meta工作長達14年。

桑德伯格在Facebook貼文表示，從COO職位上退下後，她將更加關注自己的慈善工作，強調卸任並不是因為公司面臨監管壓力，也不是廣告業務減速。她表示將於今年秋季離開公司，但會留任公司董事職位。

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Meta行政總裁朱克伯格在Facebook貼文表示，在Facebook工作逾14年的增長總監歐利文（Javier Olivan）將調任為營運總監。據指，歐利文管理負責擴大Facebook用戶基數及分析平台上用戶行為的團隊，截至目前，在所有直接向祖克柏彙報的公司高管中，歐利文手下的正式員工數量是近幾年來增長最快的。

朱克伯格指，歐利文的工作範疇與桑德伯格有所不同，桑德伯格的角色無法完全被取代，桑德伯格的離職代表一個時代的結束。另外，因應發展需要，Meta產品將進一步被整合。

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責任編輯：龍紀瑩