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【亞馬遜】Kindle明年7月退出中國市場 用戶將無法購買新電子書 但仍可正常使用

環球政經 17:03 2022/06/02

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據路透社報導，亞馬遜（Amazon）日前宣布，Kindle電子書店將從明年6月30日在中國停止營運，在此之後，中國的用戶將不能購買新的電子書。而對於已經購買的電子書，可在2024年6月30日之前下載，並可在此之後繼續閱讀。

亞馬遜表示，將繼續為Kindle電子書閱讀器提供客戶服務和保固服務，對於在2022年1月1日之後購買Kindle電子書閱讀器並且符合相關退貨條件的用戶，亞馬遜還將提供非質量問題退貨服務。

【孫子市法】通脹高企美股謝 環球股災何時了

據指，中國曾於2017年成為亞馬遜Kindle全球最大的市場。亞馬遜也提到，退回亞馬遜的Kindle電子書閱讀器須購買於亞馬遜中國授權經銷渠道，且處於可正常使用狀態。

亞馬遜強調，對客戶的長期承諾不會改變，「我們在中國建立了廣泛的業務基礎，並將繼續創新與投入。亞馬遜中國的業務包括亞馬遜海外購、亞馬遜全球開店、亞馬遜廣告、亞馬遜全球物流在內的跨境電商業務、亞馬遜雲科技和亞馬遜智能硬件與服務等。」

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責任編輯：龍紀瑩

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