東盟前景有望漸趨樂觀

儘管全球股市近期震盪，但隨著東盟進入疫情後的復甦，整體氛圍仍然樂觀；年初至今東盟股市也表現良好。相較中國和其他成熟國家經濟成長放緩，東盟經濟活動逐漸恢復，今年經濟應會呈現更強勁的成長。過去12個月，製造業一直是東盟主要的成長動力，隨著各國採取「與病毒共存」策略，社交限制進一步放寬，服務業將恢復成長。

然而，由於供應鏈中斷、中國經濟放緩和通脹上升等不利因素可能會抑制成長動能。在面對美國利率上升和外部成長放緩的環境下，東盟各國央行正在謹慎地收緊貨幣政策。其實市場仍聚焦通脹贏家和經濟重啟題材。與美國等成熟市場國家不同，東盟的通脹尚未顯著上升，部分原因是各國政府透過限制出口、限制價格和提供補貼等行政措施管理食品和能源價格的通脹。因此，預期消費將呈現強勁成長，在這背景下，有能力轉嫁成本的公司、上游大宗商品生產商和銀行可能會有較佳表現。至於全球旅遊重啟的主題部份，相對看好零售和酒店房地產投資信託，以及機場運營商。

相信新加坡房地產投資信託（S-REITs）可望繼續受惠於經濟更進一步開放。儘管水電費用和融資成本存在上升的壓力，但該產業的財務結構應能夠良好地吸收這些成本壓力。例如，對該產業50%的淨負債比上限將降低利率上升的風險，而大多數房地產投資信託的淨負債比僅約39%。然而，租金上調可能會面臨一些阻力，因為租戶已經感受到成本上升帶來的壓力，尤其是在工業和零售業；而由於需求上升，酒店可以收取較高的房價。估計這些產業仍然具有吸引力，酒店和辦公室投資信託的增長前景較佳。