美元見頂言之尚早　市場憧憬上海重開

美元短暫回落後有跡象重新轉強，綜觀聯儲局官員言論，由於美國通脹處於高位，收緊貨幣政策仍然必要。較為值得留意的是，被視為鷹派的委員布拉德重申應該在年底加息至3.5%水平以遏制通脹，並於來年或2024年開展寬鬆周期。一旦他的立場再度成為聯儲局主流意見，美國宏觀經濟及企業未必能承受利率急升帶來的衝擊，導致衰退風險上升。另外，聯儲局亦將會在6月開始縮減資產負債表規模，美元流動性緊張亦為股市帶來下行風險。



美元回勇令亞洲貨幣普遍受壓，人民幣再度跌破6.7關口。過去數周，中國當局公布一系列刺激政策及復工復產方案，加上上海重開令市場對中國經濟前景的擔憂減退，人民幣一度強勢反彈。筆者認為，中國當局公布的刺激方案詳盡，但能否落實將成關鍵，加上市場亦對政府推行減稅減費的財政實力抱有疑問，以後中國疫情仍然反覆，投資者需要更多時間判斷中國經濟前景是否出現轉向。人民幣短線走勢將維持震蕩，而中國經濟數據將會繼續備受關注。

撰文 : 張建泰 瑞穗銀行東亞資金部首席亞洲外匯策略師 欄名 : 外幣滙穗