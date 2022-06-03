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消費券刺激消費效果明顯

股市 12:00 2022/06/03

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理論上，供給和需求的匹配才能形成完整的經濟迴圈，只有供給或者只有需求都會造成經濟的不健康運行。

如果在經濟平穩、需求旺盛的時期，關注供應，讓企業通過發展更有效率的供應來創造新的需求，帶動經濟增長完全可行；不過如果在經濟低迷、信心不足的時期，民眾通常傾向節衣縮食而不是擴大消費，這時候，再有效率的新供應恐怕也難以創造足夠的需求，照舊把關注點放在供應上，效果可能就未必很好。

具體而言，由於疫情和經濟持續走弱的影響，民眾已經普遍進入減低消費、存錢防風險狀態，人民銀行公佈的4月金融資料顯示，在貨幣政策放寬的背景下，民眾的住房貸、消費貸、經營貸不僅不增長、反而全面下降，不願消費和投資的傾向相當明顯。

在這種情況下，僅僅把關注重點放在企業身上，例如只注意給企業減稅降費等，忽視需求不足的問題，就可能會面臨有供應但需求跟不上的困難，如果長期需求不足，經濟迴圈無法很好運行，最後企業照樣未必可以生存下去，令刺激經濟的效果事倍功半。

截至到目前，內地全國性刺激消費的政策主要在汽車消費領域，影響面有限。一些地方政府也向當地民眾發放消費券，不過規模一般都不大，無法形成全國熱點。

在民眾對前景信心薄弱、進入消費收縮狀態後，不採用直接刺激民眾消費欲望的政策，就很難提振消費，也就無法令經濟進入供應與需求匹配的健康迴圈。因此，中國政府可能需要考慮加大刺激消費的力度，將更多的資金用於幫助民眾消費，例如大規模發放消費券等，否則，經濟快速恢復就不易實現。

【ET財智Talk】本港樓市漸穩  加息影響微？星展丘卓文分析按息及樓價走勢

撰文 : 楊玉川 華大證券首席宏觀經濟學家 行政總裁

欄名 : 山外看山

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