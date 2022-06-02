【大行報告】高盛看好未來12個月MSCI中國指數反彈20%　評選5大政策潛在受惠股

▲ 【大行報告】高盛看好未來12個月MSCI中國指數反彈20% 評選５大政策潛在受惠股

高盛中國首席策略分析師劉勁津團隊發表報告，談及近期市場對中資股的10大關鍵討論，高盛認同監管行動令企業盈利可預測度下跌、清零政策令經濟增長難達國務院5.5%目標，最新地緣政治風險引發外資減持中資股，但該行認為中國股市估值偏低，已大致反映負面情緒，重申看好MSCI中國指數未來12個月可反彈20%。

高盛表示，當中國政策轉向時，投資者可追入受惠股，如受惠財政政策刺激公司、國企內房股、互聯網股和疫情後復甦股，並列出5大政策主題受惠股。

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該行續指，當內地放寬財政政策、貨幣政策、地產政策、監管政策和疫情政策，地產、消費者服務、資本品、交通、半導體行業股份往往反應更正面，但耐用品、餐飲、能源、生物科技和科技硬件股份反應較平淡。

高盛：中資股估值低非買入的充分條件

高盛表示，MSCI中國指數目前估值為10.4倍，較歷史平均值低0.4個標準差，雖然低估值從來不是買入的充分條件，但屬潛在強勁回報的必要條件，尤其指出中國互聯網行業合理估值較現價40%潛在升幅，市場對中概股除牌消息反應過敏。

對於美國經濟或步入衰退，高盛承認，中國股市在美國衰退的情景中難有正數回報，但往往能在美股回調逾10%時跑贏美股。

高盛又指，從該行大宗經紀（Prime Brokerage）數據顯示，對沖基金近18個月已沽出300億美元中資股，滬深港通北向通年初至今淨買入僅1400萬美元，但相對於外資2021年從韓國、台灣、印度三地股市走資630億美元，外資沽出中資股的情況未算嚴重。

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