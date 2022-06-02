▲ 【中國經濟】惠譽：中國經濟增長或不足4.3% 放寬管控步伐謹慎礙復甦

評級機構惠譽確認中國長期外幣發行人違約評級（IDR）為「A+」，展望為穩定。惠譽早前把中國今年國內生產總值（GDP）增長預測由4.8%降至4.3%，明顯低於國務院訂下的5.5%增長目標。惠譽今日指出，4.3%增長預測的下行風險正在增加。

惠譽指，自3月中旬以來，內地為遏制Omicron變種的爆發而採取的控疫措施，導致廣泛流動中斷，這當中包括對上海作為商業中心的延長封鎖。目前，疫情似乎已基本得到控制，但月度活動指標已降至2020年初以來的最低讀數，房地產行業的趨勢仍然疲軟。惠譽認為，鑑於放寬管控的步伐謹慎，對中國經濟今年增長4.3%預測的下行風險在增加。

預測中國綜合預算赤字明年縮小

惠譽並預計中國今年的財政政策將大幅放寬，預測今年赤字將從2021年的4.5%擴大到GDP的7%。政府已公布了33項支持經濟的措施，隨着增長恢復，惠譽預測綜合預算赤字將在2023年縮小到5%。

相關文章：

【中國經濟】惠譽調低中國經濟增長預測 由4.8%降至4.3%

【中國經濟】人行潘功勝：將適當加力 進一步加大穩健貨幣政策實施力度

【中國經濟】國務院常務會議：支持基建 要調增政策性銀行8000億元人幣信貸額度