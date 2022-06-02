【英國王室】哈里一家坐專機返國 女王派專車加保安接送

英國哈里王子與夫人梅根在世紀專訪後，首次一家人返回英國，參加英女王的登基70周年慶祝活動。英國媒體報稱，哈里一家乘坐私人飛機回到英國後，獲英女王派出的專車及保安護送。

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消息人士向英國太陽報透露，哈里（Prince Harry）與家人乘坐的專機抵達範堡羅機場（Farnborough Airport）後，由英女王派出的專車及保安接送，返回離開英國前的居所浮若閣摩爾宮（Frogmore Cottage）。消息人士稱，英女王認為此舉是正確行動。

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太陽報報稱，哈里與梅根（Meghan Markle）此行並未有任何工作人員隨行，合作的串流平台Netflix拍攝隊亦無同行。哈里一家前往浮若閣摩爾宮途中，亦無警方開路。今次亦是哈里細女莉莉貝特（Lilibet）首次返回英國。

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哈里與梅根返英後，會在周四（2日）參加首個官方白金禧慶祝活動－皇家軍隊閱兵儀式（Trooping the Colour）。但屆時英女王不會出席，由長子﹑王儲查理斯（Prince Charles）代為出席。

有傳英女王放棄出席周六（4日）舉行﹑她最喜愛的葉森打吡賽馬比賽，改為參與曾孫女莉莉貝特（Lilibet）的1歲生日派對，將首次與莉莉貝特相見。

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責任編輯：吳漢培