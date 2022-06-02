【MIRROR演唱會】MIRROR演唱會飛一難求 香港電訊推門票抽獎活動1200個名額

人氣男團MIRROR首個紅館演唱會《MIRROR.WE.ARE Live Concert 2022》自宣布開演唱會開始，已成為外界熱話，尤其經歷完周二（5月31日）公開發售搶飛一役，系統大塞車玩足一日，令大部份粉絲心靈重創，傷心道點解想買張演唱會飛支持偶像都咁難。今早，身在美國的MIRROR成員姜濤亦在IG Story送了一首《斷點》給他的姜糖聽，表示知道很多粉絲可能因搶不到演唱會票而失落，故唱首歌，希望大家能開心一點。姜濤此窩心的舉措確實令粉絲們感動，紛紛道謝，但始終仍難走出買不到演唱會門票的傷心。

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不過，MIRO（MIRROR官方歌迷會會員）還有6月10日認購粉絲專場的機會，同時亦陸續開始有贊助商推出不同的換領演唱會門票服務計劃。

香港電訊（06823）作為《MIRROR.WE.ARE Live Concert 2022》的指定贊助商，為答謝客戶支持，香港電訊旗下對1O1O、csl、網上行、LiKE1OO、Now TV、eye及HKT家居電話的現有指定個人客戶，可由6月6日至6月19日於門票抽奬網頁登記參加抽奬，網上直播抽奬將於6月24日中午12時舉行，而抽奬結果於當晚約10時於門票抽奬網頁公佈。

門票抽奬詳情，可留意以下抽獎4步曲。被抽中的人士須於指定時間選購指定香港電訊服務計劃，方可獲得指定的演唱會門票兩張。

步驟1：2022年6月6日至2022年6月19日登記參加抽奬

參加資格：1O1O、csl、網上行、LiKE1OO、Now TV、eye及HKT家居電話的現有個人客戶（現有客戶每項服務計劃可各有一次抽奬機會）；同時已成功登記用Tap & Go「拍住賞」1領取政府消費券2、或於登記抽奬期間於Club Shopping或DrGo Health Store單一消費淨額滿港幣1,000元3，在推廣期内各可額外獲多最多一次抽奬機會，合共最多獲得額外3次抽奬機會。

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步驟2：2022年6月24日公佈抽獎結果

網上直播抽獎將於2022年6月24日約中午12時舉行；網頁亦於當晚約10時刊登，並於翌日起安排專人聯絡被抽中的人士。抽獎門票共2,400張，名額共1,200名，詳情如下：

如客戶服務員未能於7月8日或之前成功聯絡被抽中的人士，而被抽中的人士亦沒有聯絡熱綫，以及未能於7月8日或之前成功完成選購及啟用/安裝指定香港電訊服務計劃，則當作棄權，得獎資格會由候補的被抽中人士替補。候補的被抽中人士將於7月9日至7月15日期間收到專人通知。

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步驟3：2022年6月25日至2022年7月8日得奬者需選購指定香港電訊服務計劃

候補的被抽中人士需於7月9日至7月15日成功完成選購指定香港電訊服務計劃。

步驟4：2022年7月19日至2022年7月23日得奬者可換領門票

成功完成選購及成功啟動/安裝指定香港電訊服務計劃之被抽中的人士會收到演唱會門票換領短訊，須於7月19日至7月23日親臨io.t by HKT專門店領取演唱會門票，屆時被抽中的人士須出示得獎通知短訊、身份証明文件及手機號碼。演唱會日子及座位將隨機發放。

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記者：張以正