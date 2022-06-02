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馬斯克唔聽阿媽話 堅持研發電動車先做到全球首富

環球社會熱點 13:09 2022/06/02

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電動車廠Tesla創辦人馬斯克提出收購Twitter的計劃引起關注，馬斯克的母親Maye接受專訪時被問到如何看待此事。Maye形容阿仔馬斯克一向想做就做，更披露當初自己不同意馬斯克發展電動車事業，但馬斯克堅持向這個方向發展，最終大獲成功成為全球首富。

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73歲的Maye Musk出席清談節目《Today With Hoda & Jenna》，被問及她對馬斯克（Elon  Musk）收購Twitter有何看法。

Maye表示馬斯克應該想做就做（He should do whatever he wants）。她指自己曾叫馬斯克不要發展電動車及火箭，但兒子並無聽取自己的建議。

她坦言並非因擔心商業風險而不希望馬斯克創立Tesla，而是覺得馬斯克工作太努力，認為他需要多休息。

因此當馬斯克當初表示想挑戰太陽能、電動車及火箭時，她曾勸兒子只發展一個領域，避免工作太辛苦。

印度男每餐即食麵食到要離婚 網民質疑：「婚前唔確認？」 【下一頁】

雖然Maye曾勸馬斯克不要發展電動車，但其實她也是一個非常開明的母親。Maye多年前選美獲得一筆獎金，聽從只有14歲的馬斯克建議投資一隻股票，結果大賺兩倍。

馬斯克要求前往加拿大讀書，Maye也滿足兒子要求帶一家由南非搬往加拿大，培養出馬斯克的魄力的遠見發展事業。

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責任編輯：鄭錦玲

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