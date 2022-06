馬斯克唔聽阿媽話 堅持研發電動車先做到全球首富

電動車廠Tesla創辦人馬斯克提出收購Twitter的計劃引起關注,馬斯克的母親Maye接受專訪時被問到如何看待此事。Maye形容阿仔馬斯克一向想做就做,更披露當初自己不同意馬斯克發展電動車事業,但馬斯克堅持向這個方向發展,最終大獲成功成為全球首富。

73歲的Maye Musk出席清談節目《Today With Hoda & Jenna》,被問及她對馬斯克(Elon Musk)收購Twitter有何看法。

Maye表示馬斯克應該想做就做(He should do whatever he wants)。她指自己曾叫馬斯克不要發展電動車及火箭,但兒子並無聽取自己的建議。

她坦言並非因擔心商業風險而不希望馬斯克創立Tesla,而是覺得馬斯克工作太努力,認為他需要多休息。

因此當馬斯克當初表示想挑戰太陽能、電動車及火箭時,她曾勸兒子只發展一個領域,避免工作太辛苦。

雖然Maye曾勸馬斯克不要發展電動車,但其實她也是一個非常開明的母親。Maye多年前選美獲得一筆獎金,聽從只有14歲的馬斯克建議投資一隻股票,結果大賺兩倍。

馬斯克要求前往加拿大讀書,Maye也滿足兒子要求帶一家由南非搬往加拿大,培養出馬斯克的魄力的遠見發展事業。

