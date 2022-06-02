美團3690績前部署 前景＋短線操作分析 股市 13:20 2022/06/02 分享： 分享： 美團 （03690） 績前股價續跌，半日跌近3%，收報177.2元，午後跌逾3%。美團今日公布業績，利達LW基金經理/合夥人黃耀宗（Andy）分析指，重磅科技股受內地政策支持，料內地現時無瑕打壓科技股，現階段是博政策見底的時刻，美團走勢不差，可參考4月至今的上升通道作部署。足本分析→【按此】 追加：加息周期樓市點睇？星展丘卓文於《ET財智Talk》分析按息及樓價走勢 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 領展823績後部署解碼：拆解兩大利好因素＋中長線吸納收息策略 今日 領展823績後部署解碼：拆解兩大利好因素＋中長線吸納收息策略 大市「東升西降」？美股跑輸港股 黃耀宗教你環球大市揀3大炒作概念+3類股份 今日 大市「東升西降」？美股跑輸港股 黃耀宗教你環球大市揀3大炒作概念+3類股份 比亞迪1211策略跟進 短線幾錢買入較值博？ 今日 比亞迪1211策略跟進 短線幾錢買入較值博？ 港股5不窮、6不絕？唐牛教你3招策略 2022/06/01 港股5不窮、6不絕？唐牛教你3招策略 【ET財智Talk】內地疫情好轉 Tesla、比亞迪有望受惠？（立即收看） 2022/05/27 【ET財智Talk】內地疫情好轉 Tesla、比亞迪有望受惠？（立即收看） 你可能感興趣 領展823績後部署解碼：拆解兩大利好因素＋中長線吸納收息策略 今日 12:35 領展823績後部署解碼：拆解兩大利好因素＋中長線吸納收息策略 大市「東升西降」？美股跑輸港股 黃耀宗教你環球大市揀3大炒作概念+3類股份 今日 12:49 大市「東升西降」？美股跑輸港股 黃耀宗教你環球大市揀3大炒作概念+3類股份 比亞迪1211策略跟進 短線幾錢買入較值博？ 今日 13:30 比亞迪1211策略跟進 短線幾錢買入較值博？ 最新專欄文章 更多 中海油883除淨前股價又跌 兩個利淡因素要關注 今日 中海油883除淨前股價又跌 兩個利淡因素要關注 比亞迪1211策略跟進 短線幾錢買入較值博？ 今日 比亞迪1211策略跟進 短線幾錢買入較值博？ 大市「東升西降」？美股跑輸港股 黃耀宗教你環球大市揀3大炒作概念+3類股份 今日 大市「東升西降」？美股跑輸港股 黃耀宗教你環球大市揀3大炒作概念+3類股份 領展823績後部署解碼：拆解兩大利好因素＋中長線吸納收息策略 今日 領展823績後部署解碼：拆解兩大利好因素＋中長線吸納收息策略 唐牛3隻心水股推介 策略分析一次過睇晒 2022/06/01 唐牛3隻心水股推介 策略分析一次過睇晒 新經濟股 美團－W（03690） 止蝕 孖展 長揸 買入 Tesla A股 大行報告 沽出