▲ 【中銀2388】中銀香港完成首筆綠色回購交易 金額5億元

中銀香港 （02388） 宣布成功完成首筆綠色回購交易，金額為5億元，期限6個月。東方匯理銀行為今次綠色結構顧問及交易對手。

中銀香港投資管理首席交易員王兆宗表示，該行通過今次交叉貨幣回購交易，將非綠色美元債券抵押予交易對手，再把獲得的港元資金掛鈎到該行的綠色貸款，用作支持可持續發展建築項目。回購交易一直是金融市場上其中一個主要的融資工具，隨着可持續發展概念日益受到重視，市場對綠色融資需求持續上升，預期綠色回購交易會逐漸普及。

東方匯理銀行亞太地區環球金融市場交易主管Lilian Darbon表示，該項交易與該行成為亞太地區 ESG先驅的願景互相脗合，該行期待能與更多客戶並肩規劃綠色發展之藍圖，成為更多金融機構在可持續金融領域的專業銀行合作伙伴。

【石Sir一周前瞻及異動股】建滔集團去年純利升1.4倍 末期息每股1.2元 6月15日除淨前可買入？

相關文章：

【綠色貸款】中銀香港推出綠色私人貸款 購買Tesla成功上會可獲免費安裝家用充電服務

【可持續發展】鷹君集團與星展香港簽訂76億元綠色貸款 用於何文田站一期住宅發展項目