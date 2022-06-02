【指數換馬】恒基、新世界、恒隆半日跌逾4%　遭富時羅素剔出地產指數

▲ 【指數換馬】恒基、新世界、恒隆遭富時羅素剔出地產指數

本地地產股恒基地產 （00012） 、新世界發展 （00017） 、恒隆地產 （00101） 在最新富時羅素指數檢討中，被剔出地產商指數「FTSE EPRA Nareit Developed Asia Index」，三家股份今早股價明顯下跌。恒地最多跌逾7%，中午跌4%，收報32.5元，成交3億元。

新世界發展半日跌5%，報28.8元，成交3億元。恒隆地產半日跌5%，報13.8元，成交2.4億元。

三家地產商會在6月17日收市後正式被剔出，取代三家香港地產股的為日股Ichigo（日：2337）、日本房託基金SAMTY Residential（日：3459）、韓國房託基金LOTTE REIT（韓：330590）。

其他主要香港地產股，新鴻基地產 （00016） 、信和置業 （00083） 半日跌1%，長實集團 （01113） 逆市升1%。

【石Sir一周前瞻及異動股】新世界、建滔集團及澳優

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