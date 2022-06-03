【工作壓力】疫下加班時間超過87億小時　在家工作比辦公室工作更大壓力？

▲ 據《Open Access Government》報道，疫情下，英國員工的加班時間超過87億小時。（資料圖片）

新冠疫情令不少企業轉變工作模式，提倡在家工作，減低員工染病的風險。據《Open Access Government》報道，疫情下，英國員工的加班時間超過87億小時，當中有70%的人在家工作，65%的人在工作場所工作，疲勞過度是許多員工面臨的風險。

據《Open Access Government》引述英國非牟利機構Westfield Health的研究指，過去18個月中，有50%在家工作的人感到疲勞過度，反觀在工作場所工作的受訪者，只有41%表示感到疲倦，可見在家工作感到疲勞過度的員工比例比在辦公室工作的高。

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當中員工疲勞問題最嚴重的為房地產和建築行業，有40%從事這兩個行業的受訪者對工作感到極度勞累，亦有27%受訪者表示距離疲勞過度不遠。有51%從事房地產和建築行業的人員表示疫下的工作時間延長，而且有22%受訪者表示因壓力而想辭職。

不到一周就疲勞過度

Westfield Health行政總裁Dave Capper表示，新冠疫情對員工的心理健康造成巨大影響。該研究顯示，整體而言，近3分之2（62%）員工的工時變長，當中有19%員工每周額外工作5至10小時。4分之1受訪者更表示不到一周就會感到疲勞過度。

令人擔憂的是，3分之1的員工希望在工作中獲得更多的心理健康支援，顯示了他們對工作感到極度疲勞，需要心理幫助。

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另外，研究指出過半員工（53%）認爲工作保障、調整薪酬為他們在疫情爆發後最關注的因素，另有47%員工則指福利為其最關注的事情。該研究提到，滿足員工的需求對提升他們的個人幸福攸關重要，否則會導致員工疲勞過度及離職。

責任編輯：吳嘉雯

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