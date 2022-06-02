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領展823績後部署解碼：拆解兩大利好因素＋中長線吸納收息策略

股市 12:35 2022/06/02

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領展 （00823） 績後股價逆市靠穩兼破頂，早段一度高見71.95元，破頂創月內新高。利達LW基金經理/合夥人黃耀宗（Andy）分析指，市場憂第六波來襲，領展 （00823） 績後短線值博率不高，中長線受惠兩大利好因素：（1）港股已見疫情低位、（2）租務空置率見頂，可於67-68元吸納收息。足本分析→【按此

追加：加息周期樓市點睇？星展丘卓文於《ET財智Talk》分析按息及樓價走勢

欄名 : 3分鐘睇股

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