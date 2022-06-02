領展823績後部署解碼：拆解兩大利好因素＋中長線吸納收息策略 股市 12:35 2022/06/02 分享： 分享： 領展 （00823） 績後股價逆市靠穩兼破頂，早段一度高見71.95元，破頂創月內新高。利達LW基金經理/合夥人黃耀宗（Andy）分析指，市場憂第六波來襲，領展 （00823） 績後短線值博率不高，中長線受惠兩大利好因素：（1）港股已見疫情低位、（2）租務空置率見頂，可於67-68元吸納收息。足本分析→【按此】 追加：加息周期樓市點睇？星展丘卓文於《ET財智Talk》分析按息及樓價走勢 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 MSCI新貴│泡泡瑪特（09922）股價爆上升逾7% 追貨有冇得諗？ 2022/06/01 MSCI新貴│泡泡瑪特（09922）股價爆上升逾7% 追貨有冇得諗？ 中移動941回落至50元水平 現價是儲貨收息良機？ 2022/06/01 中移動941回落至50元水平 現價是儲貨收息良機？ 吉利175逆市上揚 蟹貨鬆綁時機再現？ 2022/06/01 吉利175逆市上揚 蟹貨鬆綁時機再現？ 廣汽2238股價逆市升 現追入上望空間多少？ 2022/06/01 廣汽2238股價逆市升 現追入上望空間多少？ 美團3690績前博一轉？短炒入場睇實呢個價位 2022/06/01 美團3690績前博一轉？短炒入場睇實呢個價位 你可能感興趣 MSCI新貴│泡泡瑪特（09922）股價爆上升逾7% 追貨有冇得諗？ 14:39 2022/06/01 MSCI新貴│泡泡瑪特（09922）股價爆上升逾7% 追貨有冇得諗？ 中移動941回落至50元水平 現價是儲貨收息良機？ 14:42 2022/06/01 中移動941回落至50元水平 現價是儲貨收息良機？ 吉利175逆市上揚 蟹貨鬆綁時機再現？ 12:28 2022/06/01 吉利175逆市上揚 蟹貨鬆綁時機再現？ 最新專欄文章 更多 大市「東升西降」？美股跑輸港股 黃耀宗教你環球大市揀3大炒作概念+3類股份 今日 大市「東升西降」？美股跑輸港股 黃耀宗教你環球大市揀3大炒作概念+3類股份 唐牛3隻心水股推介 策略分析一次過睇晒 2022/06/01 唐牛3隻心水股推介 策略分析一次過睇晒 中移動941回落至50元水平 現價是儲貨收息良機？ 2022/06/01 中移動941回落至50元水平 現價是儲貨收息良機？ MSCI新貴│泡泡瑪特（09922）股價爆上升逾7% 追貨有冇得諗？ 2022/06/01 MSCI新貴│泡泡瑪特（09922）股價爆上升逾7% 追貨有冇得諗？ 中海油883股價回落 除淨前乘機買入收特別息？ 2022/06/01 中海油883股價回落 除淨前乘機買入收特別息？ 收息產品 收息股 收租股 領展房產基金（00823） 止蝕 孖展 長揸 買入 Tesla A股