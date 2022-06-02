【Google Meet】Google優化用戶視像通話體驗　合併Duo及Meet成單一平台   

▲ Google表示，由未來數周起，將開始向Duo添加Meet功能。（Google）

Google目前共有兩款語音和視像通話平台，分別是Duo及Meet，但於兩個平台服務性質類近，Google宣布將整合兩者成單一平台，稱為Google Meet，以優化用戶視像通話體驗。

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根據Google的說法，Duo是為一般用戶作個人視像通話所設計，Google Meet 則是專為解決商業用戶的需求為主。但Google認為現時已無需再細分，於是決定要把兩個性質相同的服務合而為一。

Google表示，由未來數周起，將開始向Duo添加Meet功能，意味Duo用戶將可安排視像會議，而虛擬背景、實時分享內容和會議期間的文字聊天等功能，也將於往後逐步加入。

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Google承諾，Duo用戶熟悉和喜愛的功能，例如在通話中使用濾鏡（filters）和效果（effects）的能力，將不會消失。此外，用戶在Duo的通話記錄、聯絡人和訊息也不會消失，以確保用戶能順利過渡至合併後的新平台。

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責任編輯：陳卓賢