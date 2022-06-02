美國俄克拉何馬州爆槍擊 槍手闖醫院殺4人後自盡

美國德州的大型校園槍擊事件過去僅10日，美國再次爆發槍擊案。俄克拉何馬州一間醫院周三（1日）被槍手闖入，釀成最少4人遇害。當地警方指槍手最終自盡，目前未有其身分及作案動機。

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俄克拉何馬州塔爾薩（Tulsa）警方表示，周三接報指聖法蘭西斯醫院（St. Francis Hospital）有人持槍闖入。警方指接報3分鐘後已到場，然後循槍聲抵達案發現場，並與疑犯及遇難者接觸。

警方指槍手為黑人男性，年齡屆乎35至40歲，當時手持手槍及步槍，估計在醫院2樓殺害4人後再自盡，事件中亦無警員受傷。警方暫未知槍手犯罪動機，亦未了解槍手是否針對特定人士作案。

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德州校園槍擊案中，警方因處理手法而備受批評。俄州警方被問及有否受德州警方處理手法啟發，副局長達格利什（Eric Dalgleish）表示，塔爾薩經常檢視應對槍擊案的手法，對今次警方的處理感到高興。

美國媒體引用統計網站Gun Violence Archive數據，連同今次事件，美國今年內已發生233宗大型槍擊事件。

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責任編輯：吳漢培