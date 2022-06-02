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【MIRROR演唱會】香港電訊推MIRROR演唱會抽獎、名額1200人　加購服務成本超門票票值（附步驟）

Hot Talk 12:15 2022/06/02

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【MIRROR演唱會】香港電訊推MIRROR演唱會抽獎、名額1200人　加購服務成本超門票票值（附步驟）

MIRROR紅館演唱會門票成不少港人關注，隨實名制加場門票售罄，同屬李澤楷旗下的香港電訊 （06823） 再出手，向指定個人客戶提供MIRROR紅館演唱會門票抽獎機會。香港電訊表示，指定服務客戶可在6月19日前登記抽獎，獲抽中人士須指定香港電訊服務計劃，才可獲得兩限張MIRROR紅館演唱會門票。

參考香港電訊條款，要獲得MIRROR演唱會門票條款頗為複雜，至少要完成4個步驟，所須成本也超越門票票值：

步驟1：6月6日至19日登記參加抽奬

1O1O、csl、網上行、LiKE1OO、Now TV、eye及HKT家居電話的現有個人客戶（現有客戶每項服務計劃可各有一次抽奬機會）；同時已成功登記用Tap & Go「拍住賞」領取政府消費券、或於登記抽奬期間於Club Shopping或DrGo Health Store單一消費淨額滿港幣1,000元，各可額外獲多最多一次抽奬機會，合共最多獲得額外3次抽奬機會。

步驟26月24日公佈抽獎結果

網上直播抽獎於6月24日中午舉行，網頁同日晚上10時刊登，並於翌日起安排專人聯絡被抽中的人士。抽獎門票共2,400張，名額共1,200名，包括1000張1,280元門票、1200張880元門票、200張480元門票。

步驟3：6月25日至7月8日得奬者需選購指定香港電訊服務計劃

獲抽中人士須在指定期內購特定香港電訊服務計劃，要獲得1280元、880元門票須購兩項服務，要獲得480元門票也須購一項服務。

    點擊圖片放大

步驟47月19日至23日得奬者可換領門票

成功完成選購及成功啟動/安裝指定香港電訊服務計劃的人士，須到圓方HKT專門店領取演唱會門票，屆時被抽中的人士須出示得獎通知短訊、身份証明文件及手機號碼。演唱會日子及座位將隨機發放。

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