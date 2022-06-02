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【疫市營商】Levi's上調未來5年生意目標　2大策略足以令品牌逆市跑出？

商業 12:40 2022/06/02

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即使通脹升溫，但Levi's似乎不受影響，更上調未來5年的增長目標。（法新社圖片）

服裝品牌Levi's料未來5年內，每年生意額可錄得6至8%增長，較上一次訂立的4至6%增長目標為高。Levi's疫市增長的策略在於電商業績改善、擴闊收入來源。

【零售市道】本港零售數據止跌回升　消費券效應減退後恐打回原形？

零售業在疫情期間飽受挫折，疫情過後又要面對通脹壓力。不過牛仔褲品牌Levi's卻看好5年內的前景，料每年生意可增長6至8%。

Levi's上調生意增長目標，由4至6%，提升至6至8%。該品牌又預計，經濟環境波動不會影響消費者對其產品的需求。據外電報道，現時零售市場正向兩個截然不同的方向發展，低收入消費者已感到通脹加價的壓力，正盡力削減生活開支；另一邊廂收入較高的消費者，則正在購買新服裝、化妝品及行李箱等，迎接夏季旅遊。這亦解釋了，為何Levi's對前景抱信心。

除此之外，Levi's亦有其營商策略，令品牌翻身。

1. 電子商貿
Levi's在2027年前，計劃把電子商貿的收入提升3倍，同時把直接銷售的生意額比例，增加王55%。品牌行政總裁Chip Bergh指，在疫情前電子商貿是蝕錢的業務，但隨著規模擴大，漸漸變得有利可圖

2. 擴闊收入來源、提升毛利
以往Levi's主打牛仔褲，但未來品牌計劃把上衣產品的銷售額翻倍。同時，Levi's財務總監Harmit Singh又提到，女性服裝的毛利高於公司整體平均毛利，故未來亦會把此業務生意額比例由現時的3分之1，增加1倍。

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責任編輯：葉泳珊

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