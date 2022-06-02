【智能手機】2022年手機銷量前五名將大洗牌？　第一季由三星奪冠

▲ TrendForce最新報告顯示，2022年第一季全球智能手機的市佔率前5位出現改變，其中三星憑著兩大優勢超越蘋果，成為全球銷售市佔率最高的手機品牌。

受烏俄戰爭及中國封城影響，今年全球智能手機產量也減少，不過三星（Samsung）在第一季已擠下蘋果（Apple），奪回市佔第一位置。研究機構TrendForce最新報告顯示，2022年第一季全球智能手機的市佔率前5位出現改變，其中三星憑著兩大優勢超越蘋果，成為全球銷售市佔率最高的手機品牌。

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TrendForce指出，今年手機市場淡季效應加劇，全球智能手機產量只有3.1億部，比 2021年同期下跌12.8%。展望第二季，TrendForce認為烏俄戰爭、全球通漲，以及中國封城等因素，會持續影響消費意慾，預計智能手機產量與第一季相若。

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三星以23.8%的市佔率擊敗蘋果排名第一，而蘋果則以19.3%排名第二；後續排名依序為小米（14.3%）、Oppo（13.1%）及Vivo（7.6%）。TrendForce分析，三星以兩大優勢成功擴大市佔率，包括：推出新旗艦手機Galaxy S22及4G手機芯片供應舒緩，令手機產量增加。

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責任編輯：廖淑瑩



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