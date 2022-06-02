  • 31°C
香港時間 : 2022602日 (四) 14:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【智能手機】2022年手機銷量前五名將大洗牌？　第一季由三星奪冠

科技 13:03 2022/06/02

分享：

分享：

TrendForce最新報告顯示，2022年第一季全球智能手機的市佔率前5位出現改變，其中三星憑著兩大優勢超越蘋果，成為全球銷售市佔率最高的手機品牌。

受烏俄戰爭及中國封城影響，今年全球智能手機產量也減少，不過三星（Samsung）在第一季已擠下蘋果（Apple），奪回市佔第一位置。研究機構TrendForce最新報告顯示，2022年第一季全球智能手機的市佔率前5位出現改變，其中三星憑著兩大優勢超越蘋果，成為全球銷售市佔率最高的手機品牌。

【三星摺機】Galaxy Z Fold 4規格曝光！ 傳新機主鏡頭升級至5,000萬像素
 
TrendForce指出，今年手機市場淡季效應加劇，全球智能手機產量只有3.1億部，比 2021年同期下跌12.8%。展望第二季，TrendForce認為烏俄戰爭、全球通漲，以及中國封城等因素，會持續影響消費意慾，預計智能手機產量與第一季相若。

【Google手機】效能提升！ 第二代Tensor處理器傳由三星操刀
 
三星以23.8%的市佔率擊敗蘋果排名第一，而蘋果則以19.3%排名第二；後續排名依序為小米（14.3%）、Oppo（13.1%）及Vivo（7.6%）。TrendForce分析，三星以兩大優勢成功擴大市佔率，包括：推出新旗艦手機Galaxy S22及4G手機芯片供應舒緩，令手機產量增加。

【小米新機】紅米K50 Ultra傳下半年推出 配備100W快速充電

責任編輯：廖淑瑩

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【網絡攻擊】中國黑客利用微軟Office漏洞　強制執行PowerShell指令
今日
【網絡攻擊】中國黑客利用微軟Office漏洞　強制執行PowerShell指令
【網絡安全】針對軟件供應鏈網絡攻擊增　報告：大多數企業毫無準備
2022/06/01
【網絡安全】針對軟件供應鏈網絡攻擊增　報告：大多數企業毫無準備

你可能感興趣

【網絡攻擊】中國黑客利用微軟Office漏洞　強制執行PowerShell指令
今日 12:00
【網絡攻擊】中國黑客利用微軟Office漏洞　強制執行PowerShell指令
【網絡安全】針對軟件供應鏈網絡攻擊增　報告：大多數企業毫無準備
18:00 2022/06/01
【網絡安全】針對軟件供應鏈網絡攻擊增　報告：大多數企業毫無準備
移動裝置 科技產品 晶片 智能手機 Apple 小米 Oppo Vivo Samsung

上一篇文章

【Google Meet】Google優化用戶視像通話體驗　合併Duo及Meet成單一平台

下一篇文章

【網絡攻擊】中國黑客利用微軟Office漏洞　強制執行PowerShell指令
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【衛星網絡】SpaceX推Starlink Premium服務　收費貴5倍！
【衛星網絡】SpaceX推Starlink Premium服務　收費貴5倍！
【環保紙】創新花粉造紙法　有效減低碳排放
【環保紙】創新花粉造紙法　有效減低碳排放
【三星動向】Galaxy Watch 5開發代號曝光！　電池容量歷代最大
【三星動向】Galaxy Watch 5開發代號曝光！　電池容量歷代最大
【電動車】豐田推出首款量產電動車bZ4X　惟僅限於租賃
【電動車】豐田推出首款量產電動車bZ4X　惟僅限於租賃
【遊戲熱話】免費下載！　暴雪《Diablo Immortal》手遊版、PC版6月2日推出
【遊戲熱話】免費下載！　暴雪《Diablo Immortal》手遊版、PC版6月2日推出
【網絡安全】謊稱快遞包裹無法送達！偽冒DHL釣魚郵件再現
【網絡安全】謊稱快遞包裹無法送達！偽冒DHL釣魚郵件再現
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款