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【消費情報】全港最大Dyson體驗店周日登陸新城市廣場 首推Beauty Lab美髮專區造型體驗 首次預約費用全免

理財智慧 15:31 2022/06/02

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Dyson宣布將於本周日（5日）於沙田新城市廣場開設第二間Dyson體驗店，此店將會是全港最大的Dyson體驗店，讓顧客即場試用家居清潔、空氣質素及美髮造型方面的全系列產品，並獲取專業建議與支援。

【iM會客室】5月「理財月」: 「MPF短中長綫部署」「退休理財」

沙田店首推Beauty Lab美髮專區造型體驗，過程中Dyson產品專家會提供護髮及使用Dyson美髮產品的建議和心得，讓用家了解如何在家中也可輕鬆塑造媲美專業效果的美髮造型。首次預約造型體驗的費用全免，如購買任何Dyson頭髮護理產品，均可獲贈3次免費乾髮造型體驗，於購物後6個月內使用。30分鐘的乾髮造型體驗，服務原價為350元。

在Beauty Lab美髮專區，顧客可試用Dyson Airwrap多功能造型器、Dyson Supersonic風筒和Dyson Corrale直捲髮造型器。這些產品專為不同髮質而設，透過全新造型配件為頭髮造型帶來更多可能性，塑造更百變、豐盈的髮型，或更順滑亮澤的吹整效果。

新店實景圖一覽：

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新店亦設有一系列產品體驗區和互動展示，具體說明Dyson 的先進技術如何有助解決日常生活中的問題，如家居環境污染和頭髮損傷。在體驗店中，顧客既可以用Dyson無線吸塵機在不同的地板材質上嘗試清除各種各類的碎屑堆，感受潔淨效果，亦可前往空氣質素體驗區中查看即時空氣品質數據，更可在Beauty Lab美髮專區讓Dyson產品專家為自己分析頭髮健康狀況，並利用 Dyson 頭髮護理產品塑造造型。

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顧客可以在新店探索一系列獨家發售的產品及配件，除Beauty Lab外，更提供一系列的最新產品，包括V15 Detect無線吸塵機、 Purifier Cool Formaldehyde二合一甲醛空氣清新機、Lightcycle Morph燈具系列等等。

顧客於Dyson體驗店直接購物，可選購其獨家產品型號和限定產品配色，而所有購買Dyson美髮產品的顧客，均可到個人化服務區享用禮品包裝服務，好像Dyson Airwrap多功能造型器，便配有精裝禮盒，顧客亦可從多種鋁材中選擇喜愛的顏色，以刻印壓自己或收禮人名字的英文縮寫。7月起沙田店將獨家提供Dyson Airwrap多功能造型器配件的客製服務。註冊成為myDyson會員更可享獨家優惠和特別折扣。

Dyson 體驗店 – 新城市廣場

地址：沙田新城場廣場1期3樓369E號店

營業時間：周一至日上午10時至晚上10時（6月5日開幕時間為上午11時）

專業造型體驗電話預約：2633 2255

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責任編輯：嚴浩文

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