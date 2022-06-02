【網絡攻擊】中國黑客利用微軟Office漏洞　強制執行PowerShell指令

▲ 微軟還沒有發布官方修補程式堵塞「Follina」漏洞，但就提供了針對該漏洞的權宜措施。（法新社）

黑客透過程式漏洞，入侵電腦來修改及刪除數據，是最常見的網絡攻擊。網絡安全公司Proofpoint表示，近日有中國黑客發送惡意Word文件，再利用稱為「Follina」的微軟（Microsoft） Office漏洞，劫持電腦的微軟Windows支援診斷工具（Microsoft Windows Support Diagnostic Tool, MSDT）來執行PowerShell命令，繼而修改及刪除用戶數據。

疑針對海外西藏人社區

Proofpoint在Twitter上分享的細節表明，一個名為TA413的黑客組織正利用「Follina」漏洞進行網絡攻擊，向中央西藏管理局發送惡意的Word文件。據悉，TA413黑客組織與內地政府有關，該組織以前曾被觀察到針對海外西藏人社區進行攻擊。

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網絡研究員Kevin Beaumont指出，當用戶開啟或預覽該惡意Word文件時，黑客就可利用「Follina」漏洞，經由MSDT工具執行惡意PowerShell命令。

根據微軟的說法，利用此漏洞的黑客可透過呼叫MSDT工具應用程式的權限，來運行任意程式碼。然後，黑客便能在使用者權限所允許的情況下，安裝程式、檢視/變更或刪除資料，甚至建立帳號。

禁用MSDT工具URL加載功能

到目前為止，微軟還沒有發布官方修補程式堵塞「Follina」漏洞，但就提供了針對該漏洞的權宜措施，包括手動禁用MSDT工具的URL加載功能。

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由於微軟Office和相關產品全球廣泛使用，因此該漏洞的潛在攻擊面非常大，目前的分析表明，「Follina」會影響到Office 2013、2016、2019、2021、Office ProPlus和Office 36。

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責任編輯：陳卓賢