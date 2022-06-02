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【大行報告】券商看好領展得益於本土零售市道復甦、未來分派平穩增長　關注加息周期財務成本升（附目標價）

股市 11:56 2022/06/02

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【大行報告】券商看好領展得益於本土零售市道復甦、未來分派平穩增長　關注加息周期財務成本升（附目標價）

領展 （00823） 上一財年每基金單位分派增加5.4%，券商普遍認為，基金單位分派增幅略遜預期，但看好領展可受惠於本土零售市道復甦，加上領展積極併購新項目，預期未來數年基金單位分派會保持平穩增長，維持「買入」或「增持」評級，惟有部分券商因應加息周期下財務成本上升，降領展目標價。

領展去年度每基金單位分派增5.4%至305.67仙【下一頁】

大摩認為，領展上一財年每基金單位分派較該行估計低，但預期2023至2025財年每基金單位分派的複合年均增長率仍有5%，主要受惠於本土零售市道復甦及新併購項目。大摩調低領展2023至2024年每股分派3%至5%，以反映Omicron肆虐及財務成本上升，並降目標價至78元，但估值仍然吸引，維持「增持」。

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大摩稱，即使第五波疫情影響領展第四季表現，但領展本港零售續租租金調整率仍有4.8%，而且租金對銷售額比例維持約13.1%的健康水平，而領展料可受惠於防疫措施放寬及1萬元消費券，即使中港今年未能通關，領展仍能得益於本土零售復甦。

高盛：領展計劃動用1.5億元資金用作回購

滙證稱，領展股價自3月以來累升約14%，跑贏恒指，而其2022年穩健的業務亦反映領展本港零售組合逐漸復甦，海外投資開始有成果；以現有資產組合計，預期2022至2024財年每股分派的複合年均增長率可達4.8%。

領展王國龍：疫後租客生意反彈 仍有空間調整租金【下一頁】

滙證指，領展計劃動用1.5億元資金用作回購，該行並預期領展會繼續物色新併購項目，以支持其股息繼續增長，續持「買入」，目標價降至88.5元。

交銀：內地零售物業組合租金收入可增長12%

交銀國際表示，領展內地零售物業去年租金收入增長20.9%，基於領展早前於內地收購三個物流項目，料2023財年內地零售物業組合租金收入可增長12%。

高盛認為，領展會繼續成為本港零售市道復甦的受惠於，因大部分商場均位於香港，對中港通關的倚賴程度不高，而且即使通脹升溫，領展亦有能力提高租金，該行預期領展2023財年預測股息率約4.6厘，每股分派約3.28元。

【石Sir一周前瞻及異動股】新世界、建滔集團及澳優

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港股 領展房產基金（00823） 投資推介 個股分析 防疫措施 電子消費券 增持 領展 大行報告 加息

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