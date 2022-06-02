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【潤啤291】5月銷量超預期 潤啤利潤率堅挺

股樓投資 12:35 2022/06/02

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引述招商證券報告，該行最近與華潤啤酒（00291）的溝通中，公司管理層提及5月銷量比4月有所改善。由於疫情防控的關係，4月啤酒銷量按年下跌10%以上，這趨勢延續至5月初，但近幾周銷量已經回升，5月銷量實現了正增長。

總體而言，首5個月次高端以上啤酒銷量按年有雙位數增長，卻仍落後於全年增長20%至25%的目標。鑑於目前疫情限制正在放鬆，管理層相信公司可以在夏季將銷量目標趕上。

【延伸閱讀】大行點睇：大摩降內房今明兩年盈利預測 行業仍存四大風險 調整14隻內房股目標價，請按【見下頁

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由於公司下半年可能有更多的產品提價，足以抵銷成本上升的影響。公司預計全年毛利率至少較去年持平，並計劃保持廣告與推廣支出持平，意味廣告與推廣支出比率可能下降，從而令今年經營利潤率擴張。基於5月銷量好過預期，最壞時間或已過去，該行維持目標價56.2元及「買入」評級不變。

【同場加映】青姐話：久旱逢甘露 邊瓣最正路？

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撰文：林衛

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港股 買入 目標價 華潤啤酒（00291）

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