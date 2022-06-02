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【6月部署】國盛：關注穩增長疫情好轉受惠股 金股組合有綠城京東

股樓投資 12:22 2022/06/02

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國盛證券發表6月策略報告，建議當前配置，重點關注受益於穩增長措施的優質地產、金融、建築等企業，還有受益於疫情邊際好轉、復工復產及促銷季來臨的科技及消費企業。其投資邏輯主要圍繞幾項宏觀事件，包括「全國穩住經濟大盤」電話視像會議、「618」促銷活動等，推介股份包括綠城中國（03900）、中國有色礦業（01258）、京東集團（09618）、快手（01024）、理想汽車（09618）、華潤啤酒（00291）等。

該行指出，5月25日國務院召開「全國穩住經濟大盤」電視電話會議。國務院總理李克強表示，要努力確保第二季經濟實現合理增長和失業率盡快下降，保持經濟運行在合理區間。國常會確定6 方面33條穩經濟一攬子政策措施。

【延伸閱讀】大行點睇：高盛建議留意3大投資主題 另據盈利指標選出21隻首選港股，請按【見下頁

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另一方面，上半年國內疫情對消費端影響較為普遍，今年「618」承載了用戶的消費釋放、商家的去庫存期望。該行預期雖然供應鏈端或存在制約因素，但較大的促銷折扣或仍能帶來一定程度的消費反彈。同時，近期國家及各地政府關於促進新能源車消費的政策密集推出，在供應端恢復疊加需求端刺激下，預計新能源車銷量將獲快速增長。

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撰文：林衛

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受惠股 快手—W（01024） 京東集團—SW（09618） 港股 綠城中國（03900） 中國有色礦業（01258） 華潤啤酒（00291） 中國

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