【房住不炒】最新百強房企銷售呈改善 行情凸顯國進民退

據克而瑞公布，5月百強房企的銷售數據，單月銷售按年降幅有所縮窄。前10、前30和前50的房企分別實現實現全口徑銷售額2,177億元（人民幣，下同）、3,663億元及4,425億元，下滑50.3%、52.4%及57.1%，較上月縮小2.7個、1.8個及0.9個百分點。

值得注意是，國企民企的表現進一步分化。5 月前50名的房企中，國企和民企分別實現全口徑銷售額1,716億元及2,709億元，按年下滑37.4%及64.2%，降幅分別較前值縮小6.3個及擴大1個百分點。國企單月銷售降幅比民企約低30個百分點。中泰證券認為，國企表現優於民企反映了其較強的拿地能力及融資能力。由於去年二輪集中供地以來，央企、國企持續為拿地主力，其市佔率有望進一步提升。

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該行又認為，當前總量數據沒有出現實質性改善，調控政策仍以寬鬆為主，同時，在疫情陸續出現好轉，抑制企業推盤的不利因素逐漸消除的過程中，伴隨政策的持續寬鬆，供需兩端共同改善將逐步驅動房地產復甦。在此環境下，持續推薦三條主綫，一是最大受益於民企出清後競爭格局改善的地方國企；二是中長期經營質量持續改善的全國性龍頭，如萬科（02202）、綠城中國（03900）；三是高評級的穩健經營民企，如旭輝控股（00884）。

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撰文：林衛