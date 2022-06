▲ 【META】Meta營運總裁、《挺身而進》作者今秋退任 朱克伯格:她從我23歲起教我如何營運公司

Facebook母企Meta(美:FB)宣布,營運總裁Sheryl Sandberg今年秋季將辭去營運總裁(COO)職位,增長總監(Chief Growth Officer)Javier Olivan將取代Sandberg現有職務,成為Meta第二把手,僅次於創辦人兼行政總裁朱克伯格。

Sandberg於2008年加入Facebook,長年以來都是集團第二號人物,協助集團開發廣告業務,成為當今科技巨頭之一,也使她成為其中一位最有名的科技界女高層,包括撰寫暢銷經管書籍《挺身而進(Lean In: Women, Work and the Will to Lead)》。

她表示,退任營運總裁後會更專注於慈善工作,未來數個月將與朱克伯格一同處理交接工作,而她將會保留在Meta董事會。

朱克伯格:新任COO角色與Sandberg不盡相同

朱克伯格在社交平台表示,Sandberg加入公司時他只有23歲,感謝她協助Facebook從初創企業開發盈利模式,建立廣告業務、公司管理文化,教導他如何營運一家公司,坦言未來不會有人可取代Sandberg在集團現行架構的角色。

朱克伯格指,Olivan未來會領導集團整合廣告、商業產品業務,並繼續帶領集團基建、分析、營運、企業發展和增長團隊,「但這些角色和Sheryl所做的會有不同,他會更似傳統的營運總裁,專注在內部和營運層面」。他續指,未來Meta的產品和事業群須更加融合,而不是分開經營。

外界分析,朱克伯格的說法代表Olivan難如Sandberg享有大量自主權,可以代表集團出席國會聽證、撰寫個人書籍。

Olivan於2007年已加入Facebook,協助平台在印度、日本、印尼等國際市場擴張,在現有增長總監職務,他管理Facebook、Instagram、WhatsApp等主要產品的功能,未來將須兼顧廣告、企業服務業務。

