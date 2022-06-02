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【猴痘症】英格蘭首現社區傳播 大多屬男患者

環球社會熱點 11:29 2022/06/02

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全球猴痘症確診個案持續增加，英國猴痘疫情出現擴散。英國衛生安全局周三（1日）表示，當地錄得約190宗猴痘個案，並發現猴痘疫情首次在英格蘭出現人傳人，大部分確診個案均是同性戀、雙性戀男患者。

世衛警告夏季或加劇傳播 30國錄逾550宗猴痘症確診 【下一頁】

英國衛生安全局（ UKHSA）表示，截至上月底錄得的190宗猴痘症個案當中，絕大多數來自英格蘭，包括倫敦發現132宗確診，其中111宗為同性戀或雙性戀男患者，只有2宗是發生在女性身上。

UKHSA亦發現，只有34名患者在過去21日曾前往歐洲國家旅行，其餘個案屬社區傳播。

世衛：猴痘症對全球公共衛生構中度風險 籲各國盡快採取行動 【下一頁】

UKHSA已確定猴痘疫情與同志酒吧、桑拿浴室及約會應用程式有關聯，正與當地性健康服務機構、約會程式公司等組織合作，分享公共衛生資訊，避免污名化或標籤特定社群。同時，當局正向猴痘患者及密切接觸者提供丹麥公司Bavarian Nordic生產的Imvanex疫苗。

世界衛生組織周三表示，來自非洲以外的30個猴痘非流行國家中，至今已報告逾550宗猴痘個案。

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責任編輯：郭麗明

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