【尊尼狄普誹謗案】Amber Heard敗訴 需賠近1.2億

荷里活男星尊尼狄普和前妻Amber Heard誹謗案終有定案，法庭裁定Amber Heard誹謗尊尼狄普罪成，需賠償1,500萬美元（約1.17億港元）。Amber Heard就尊尼狄普律師指責她偽造家暴指控後反訴的一項指控也成立，尊尼狄普需賠償200萬美元（約1,560萬港元）。

【尊尼狄普誹謗案】陪審團糾結一關鍵問題 尊尼狄普律師動議被駁回 【下一頁】

尊尼狄普（Johnny Depp）指控Amber Heard於2018年一篇專欄文章誹謗他家暴，向她索償5,000萬美元（約3.9億港元）。

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Amber Heard亦指控尊尼狄普律師Adam Waldman於2020年公開指責她偽造家暴指控後，影響其演藝生涯，向尊尼狄普反索償1億美元（7.8億港元），

弗吉尼亞州法院審理案件長達6周，7人組成的陪審團周三（1日）裁定Amber Heard在專欄文章作出的3項陳述對尊尼狄普構成誹謗。

陪審團一致認為Amber Heard發表專欄文章時，明知自己遭家暴的指控是錯誤，並確定她撰寫文章時表現出真正的惡意。

陪審團判Amber Heard需向尊尼狄普作出1,000萬美元（約7,800萬港元）的補償性賠償及500萬美元（約3,900萬港元）的懲罰性賠償。不過由於弗吉尼亞州的懲罰性賠償上限為35萬美元（約273萬港元），Amber Heard實際只需賠償1,035萬美元（約8,073萬港元）。

Amber Heard對尊尼狄普律師提出3項指控，但陪審團僅裁定其中一項對她構成誹謗，判尊尼狄普需向Amber Heard賠償200萬美元。

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Amber Heard在法官宣讀判決時一直低頭。她其後發聲明稱對判決感到失望和心碎，稱有大量證據仍不足以抵抗前夫的權力和影響力。

她更表示判決反映社會倒退回女性發聲或遭公開羞辱的年代，推翻社會有必要正視有關婦女遭暴力對待這個觀念。

Amber Heard的發言人表示，她打算上訴推翻判決。

尊尼狄普身在英國並無親身上庭聽取判決，但發聲明表示陪審團讓他重獲生命。他表示提出訴訟的目的是揭露真相，也是為了子女及所有支持者決定說出真相。

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責任編輯：鄭錦玲