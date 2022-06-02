【烏克蘭戰爭】俄批美供火箭系統如火上加油 斥無助恢復和談

美國日前正式宣布，向烏克蘭提供價值7億美元的武器援助，包括先進的火箭系統。俄羅斯外長拉夫羅夫批評，美國此舉加大第3方國家捲入衝突的威脅。克里姆林宮則斥責美國「火上加油」，指新軍援無助恢復和談。

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美國政府周三（1日）正式宣布，向烏克蘭提供7億美元（約54.46億港元）武器裝備。據悉，當中包括4套俗稱「海馬士」（HIMARS）的高機動性多管火箭炮系統﹑千枚「標槍」（Javelin）導彈及1.5萬發155毫米炮彈等。美方官員透露，武器估計3周後送抵烏克蘭。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，烏克蘭已向美國保證，不會用新軍援中的火箭系統對付在俄國領土內的目標。

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俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）批評美方舉動，直指向烏克蘭提供火箭系統將增大把第3方國家捲入俄烏衝突的可能性。美國新軍援消息一出，俄羅斯國際文傳通訊社（Interfax）引述俄羅斯國防部，稱核武部隊曾在首都莫斯科以東北地區舉行演習。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）亦批評美國，斥責今次的軍援不會鼓勵烏克蘭重新啟動和談，認為美國是有意及努力地為現時局勢「火上加油」。

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責任編輯：吳漢培