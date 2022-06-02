【在家工作】Elon Musk發出最後通牒　要求Tesla及SpaceX員工立即重返辦公室

▲ Elon Musk表示，員工將不再被允許與其工作職責無關的「遙距部門」（remote branch）工作。（法新社）

新冠疫情持續，眾多科技企業如Facebook和Twitter，都允許員工繼續在家工作。但Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）卻對遙距工作採取強硬態度，向Tesla及SpaceX員工發出員工備忘錄，要求他們立即重返辦公室，並且每周最少要有40小時留在公司，否則請他們馬上辭職。

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據《紐約時報》報道，Tesla及SpaceX員工都收到類似內容的備忘錄，明確要求所有員工每周必須到辦公室報到40小時。Elon Musk表示，員工將不再被允許與其工作職責無關的「遙距部門」（remote branch）工作。

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Elon Musk在備忘錄寫道：「你的級別愈高，你的存在就必須越明顯，這就是我為何會在工廠裡花那麽多時間的原因。因為我要讓生產線上的每個人，都看到我和他們是一起工作，否則SpaceX早就破產了。」

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責任編輯：陳卓賢