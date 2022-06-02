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【人事變動】全國政協蔣穎任新一屆德勤中國主席　首位內地合夥人出任該職位

Hot Talk 10:48 2022/06/02

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【人事變動】全國政協蔣穎任新一屆德勤中國主席　首位內地合夥人出任該職位

四大會計師事務所（Big Four）之一的德勤宣布，內地合夥人蔣穎出任新一屆德勤中國主席，從6月1日起生效，為期4年。德勤表示，蔣穎為全國政協委員，也是德勤中國首次選舉任命內地合夥人為主席，前任主席周志賢則會出任德勤亞太理事會主席。

德勤表示，蔣穎在德勤履職近30年，曾任德勤中國副首席執行官及首席轉型官，負責公司的業務營運、服務重要戰略客戶和推動創新轉型，目前擔任中國註冊稅務師協會副會長，也為政府機構擔任專家顧問。

蔣穎表示，會珍視德勤中國全體合夥人及兩萬多名員工的信任與託付，未來4年會盡力擴大德勤中國的影響力，培養具有迎接未來能力的新一代人才，「在當今世界正經歷百年未有之大變局中，德勤中國將秉承『專業報國』的初心，始終響應中國現代化建設的需求。」

周志賢稱讚蔣穎在年輕合夥人和員工間具有很強的號召力和影響力，深受中國客戶與合作夥伴的認可與信賴，認為蔣穎作為首位領導德勤中國理事會的內地合夥人，她將實現德勤中國歷史上重要里程碑。

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