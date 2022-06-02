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【防疫措施】邱騰華余偉文出外公幹後獲豁免酒店隔離　商經局：政策局長屬免檢疫類別 金管局：7天居家檢疫

Hot Talk 10:31 2022/06/02

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【檢疫隔離】邱騰華余偉文出外公幹後獲豁免酒店隔離　商經局：政策局長屬免檢疫類別 金管局：7天居家檢疫

現時不少國家均陸續放寬檢疫隔離限制，新加坡早前已取消入境者的酒店隔離要求，但香港大部分入境者仍需要接受7日酒店檢疫隔離，總商會早前並呼籲政府全面撤銷酒店檢疫。外電報道，商務及經濟發展局長邱騰華及金管局總裁余偉文近日離港到外國開會後，回港卻無需進行7天酒店隔離。

摩通亞太區CEO：續放寬疫情措施很重要【下一頁】

外電指，邱騰華早前到泰國曼谷出席亞太經合組織貿易部長會議，余偉文則到英國倫敦等地出席國際結算銀行（BIS）會議，兩人返港後檢疫安排各有不同。邱騰華獲豁免檢疫，余偉文則獲准居家檢疫。

商經局指，「須履行與政府相關運作的政府人員」屬獲豁免檢疫類別之一，政策局長亦包括在內，而獲豁免強制檢疫的政府人員須遵守衛生當局訂明的一系列防疫要求，如要進行多次定期檢測、點對點交通安排等。

香港航空公司代表協會據報游說政府縮短旅客隔離時間、取消飛行前檢測【下一頁】

金管局發言人稱，余偉文須接受7天居家檢疫及14天醫學監察，有關做法與政府就公職人員離港履行公務後的檢疫安排一致。

現時從海外抵港者，除要注射疫苗外，同時要在酒店檢疫7日，政府過去曾收緊豁免檢疫安排，但仍維持部分豁免組別，例如「須履行與政府相關運作的政府人員」，從外國或內地返港都可獲豁免檢疫。

相關文章：【香港經濟】金管局據報籌備11月舉行「國際投資峰會」、邀金融機構高層訪港　金管局：跟從港府入境防疫措施

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