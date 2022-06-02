【理財智慧】俄烏衝突下的機遇 一文了解能源轉型的投資策略

「低碳、氣候變化」近年已經成為全球各地政府的共識，各地已經開始為碳排放訂下目標，例如香港早已定下2050年達到碳中和的目標。在俄烏衝突的影響下，各國特別是歐洲地區更重視能源轉型的重要性，本文便會推介如何透過能源轉型為自己帶來投資的機遇。

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俄烏衝突

在俄烏衝突之初，美國都開始慫恿各國對俄羅斯提出制裁，但一開始歐洲地區不太熱衷於對俄羅斯作出制裁，主因是俄羅斯是歐洲地區最大的能源出口國，特別是在疫情下對於能源需求增加，以恢復經濟發展。但隨著烏克蘭的奮力抵擋，歐洲各國也「轉風向」，開始支持烏克蘭。

歐洲禁石油進口

歐盟在雖然在限制俄羅斯能源存在巨大的分歧，但也在日前宣佈將會禁止超過三分之二的俄羅斯石油進口。但實質是表態大於實際，始終實施禁運都需要至少六個月的時間，而匈牙利和斯洛伐克仍可以購買俄羅斯石油直到2023年底，同時俄羅斯能源轉往出口亞洲，對於實際的影響不算大；再者歐盟對於進口俄羅斯天然氣仍未有共識。

歐洲加大投資能源

在俄烏衝突中，歐洲意識到俄羅斯能源的重要性，歐洲也決心加速能源轉型發展，既可以帶動GDP發展、又可以擺脫對俄羅斯能源的依賴。歐盟委員會在上月公布一項達2,100億歐元的「REPowerEU」，計劃在2027年前終止仰賴俄羅斯化石燃料，推動綠色能源。

「REPowerEU」主要是目標是減少對俄羅斯化石燃料的依賴和快速推進綠色轉型，計劃2030年再生能源佔比達45%，將加速太陽能、氫能發展等、提出推動電動車發展、投資其他天然氣管道。

投資機遇

隨著全球面對地緣政治因素、通貨澎脹等問題，綠色能源有助降低能源價格和因政治衝突帶來的負面因素；美國也積極透過減稅去推動發展新能源，可見新能源是一項具潛力的投資板塊。由年初至今，能源行業板塊已下跌不少，已造成低的估值，投資者可以考慮在資產配置加入一些能源的基金，例如法巴能源轉型基金，年初至今下跌了兩成，在各國政府的支持下，投資者可以考慮趁底吸納。

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記者：陳佳恩