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熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

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【港股市況】恒生指數跌400點、失守二萬一　本港地產股挫、恒隆跌逾7%破底（不斷更新）

股市 11:01 2022/06/02

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美股下跌，港股承接低開逾200點。恒生指數開報21057點，跌237點。恒生科技指數跌1.7%，報4355點。美團 （03690） 績前跌2%；阿里巴巴 （09988） 跌3%；騰訊 （00700） 跌逾1%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

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即市走勢︰

【11：01】【新股IPO】威高血液淨化子公司傳最快本月申請上市　華興、華泰及花旗任顧問

【11：00】【大行報告】大摩看好希慎股價未來60日有八成機會跑贏大市　消費券支持及本土消費復甦

【10：58】大市跌400點，科指跌1.9%，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌逾3%。

【10：53】萬洲 （00288） 股價逆市上升，升近2%高見6.38元。

【10：46】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌逾2%；騰訊 （00700） 跌逾1%；京東 （09618） 跌近1%；小米 （01810） 跌近2%。

【10：36】汽車股逆市上揚，吉利 （00175） 升近2%；比亞迪 （01211） 升0.1%；長汽 （02333） 升逾3%；廣汽 （02238） 升逾1%。

【10：31】恒隆地產 （00101） 跌逾7%，破底低見13.32元；恒地 （00012） 跌半成；新世界 （00017） 跌近6%。

【10：30】大唐潼金 （08299） 連日造好，股價升逾25%，破頂高見0.255元，成交730萬元。

【10：25】星島 （01105） 升幅擴大至45%，高見0.65元，成交313.8萬元。

【10：21】雲音樂 （09899） 最新挫21%，低見69.5元，成交1797萬元。

【10：13】港股跌幅略收窄至近300點，再於二萬一關口爭持；科指跌1.7%，報4358點。

【10：09】此前造好的雲音樂 （09899） ，股價今早挫逾17%，低見72.7元。

【10：03】大市跌幅擴大至近400點，報20912點，跌382點。

【09：56】星島 （01105） 股價逆市升一成，高見0.53元。

【星島變動】蔡加讚申報斥1.25億接貨星島、每股溢價1.27倍　佳兆業太子女郭曉亭沽貨賬面蝕6250萬

【09：53】【內房危機】建業地產一度升近三成　獲河南省鐵路建設溢價購入29%股權

【09：48】商湯 （00020） 昨升近一成後，今早再逆市升逾5%，高見5.9元。

【09：42】港股早段跌近300點，於二萬一水平爭持，最新報20996點，跌298點；科指跌1.7%，報4359點。

【09：40】本港地產股下挫，恒地 （00012） 、新世界 （00017） 跌逾4%；新地 （00016） 跌0.4%；信置 （00082） 跌逾2%；長實 （01113） 則逆市升逾1%。

【09：35】東方海外 （00316） 逆市升4%，破頂高見265.8元。

【09：34】東陽光藥 （01558） 逆市升一成，高見5.75元。

【09：32】建業地產 （00832） 升逾26%；建業新生活 （09983） 升逾14%。

【09：27】海昌海洋公園 （02255） 逆市升逾2%。海昌海洋公園折讓近19.6%配股，淨籌3.1億元。

【09：24】龍源電力 （00916） 及中國中鐵 （00390） 獲富時中國50指數，分別升0.8%及0.7%。思摩爾國際 （06969） 及舜宇光學 （02382） 遭剔除，股價跌逾2%及0.4%。

【09：22】恒生指數開報21057點，跌237點。恒生科技指數跌1.7%，報4355點。美團 （03690） 績前跌2%；阿里巴巴 （09988） 跌3%；騰訊 （00700） 跌逾1%。

【09：16】【指數換馬】龍源電力、中鐵納富時中國50指數　思摩爾、舜宇剔出　邊隻股入下期季檢候選名單？

【09：14】期指開報20861點，跌238點。

【09：08】【美團3690】美團周四壓軸公布季績　料疫情拖累外賣收入放緩、虧損擴大成定局　預計第三季始反彈

【09：03】恒指黑期跌約190點，報21089點。道指期貨升8點，報32821點。

【08：45】【分拆滙豐】平保據報原擬在滙豐股東大會投下多項反對票　惟因未能按時提交文件而取消

【08：31】【內房危機】佳源國際擬出售鹽城物業開發項目開發商全部股權　今復牌

【07：45】港股ADR收報21079點，跌214點或1%。滙豐 （00005） ADR折合報52.01元，較港收市價低0.49元或0.9%。騰訊 （00700） ADR折合報355.55元，較港收市價低4.85元或1.3%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報91.6元，較港收市價低3元或3.2%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美滙下跌，反覆試穿102，美國聯儲局亦於今月開始縮表，而市場關注就業數據及經濟前景，道指曾升逾200點後轉跌，一度跌逾400點，道指報32812點，跌177點，跌幅0.54%；納指失守12000關，跌86點，跌幅0.72%，報11994點；標指報4101點，跌30點，跌幅0.75%。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

【石Sir一周前瞻及異動股】新世界、建滔集團及澳優

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 美股

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恒生指數失守二萬一點關　友邦（01299）、美團（03690）、阿里（09988）拖低港股

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【大行報告】大摩看好希慎股價未來60日有八成機會跑贏大市　消費券支持及本土消費復甦
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