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【港股市況】恒生指數低開237點　阿里巴巴跌3%、美團績前跌2%（不斷更新）

股市 09:41 2022/06/02

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美股下跌，港股承接低開逾200點。恒生指數開報21057點，跌237點。恒生科技指數跌1.7%，報4355點。美團 （03690） 績前跌2%；阿里巴巴 （09988） 跌3%；騰訊 （00700） 跌逾1%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

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即市走勢︰

【09：40】本港地產股下挫，恒地 （00012） 、新世界 （00017） 跌逾4%；新地 （00016） 跌0.4%；信置 （00082） 跌逾2%；長實 （01113） 則逆市升逾1%。

【09：35】東方海外 （00316） 逆市升4%，破頂高見265.8元。

【09：34】東陽光藥 （01558） 逆市升一成，高見5.75元。

【09：32】建業地產 （00832） 升逾26%；建業新生活 （09983） 升逾14%。

【09：27】海昌海洋公園 （02255） 逆市升逾2%。海昌海洋公園折讓近19.6%配股，淨籌3.1億元。

【09：24】龍源電力 （00916） 及中國中鐵 （00390） 獲富時中國50指數，分別升0.8%及0.7%。思摩爾國際 （06969） 及舜宇光學 （02382） 遭剔除，股價跌逾2%及0.4%。

【09：22】恒生指數開報21057點，跌237點。恒生科技指數跌1.7%，報4355點。美團 （03690） 績前跌2%；阿里巴巴 （09988） 跌3%；騰訊 （00700） 跌逾1%。

【09：16】【指數換馬】龍源電力、中鐵納富時中國50指數　思摩爾、舜宇剔出　邊隻股入下期季檢候選名單？

【09：14】期指開報20861點，跌238點。

【09：08】【美團3690】美團周四壓軸公布季績　料疫情拖累外賣收入放緩、虧損擴大成定局　預計第三季始反彈

【09：03】恒指黑期跌約190點，報21089點。道指期貨升8點，報32821點。

【08：45】【分拆滙豐】平保據報原擬在滙豐股東大會投下多項反對票　惟因未能按時提交文件而取消

【08：31】【內房危機】佳源國際擬出售鹽城物業開發項目開發商全部股權　今復牌

【07：45】港股ADR收報21079點，跌214點或1%。滙豐 （00005） ADR折合報52.01元，較港收市價低0.49元或0.9%。騰訊 （00700） ADR折合報355.55元，較港收市價低4.85元或1.3%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報91.6元，較港收市價低3元或3.2%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美滙下跌，反覆試穿102，美國聯儲局亦於今月開始縮表，而市場關注就業數據及經濟前景，道指曾升逾200點後轉跌，一度跌逾400點，道指報32812點，跌177點，跌幅0.54%；納指失守12000關，跌86點，跌幅0.72%，報11994點；標指報4101點，跌30點，跌幅0.75%。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

【石Sir一周前瞻及異動股】新世界、建滔集團及澳優

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 美股

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【內房危機】佳源國際擬出售鹽城物業開發項目開發商全部股權　今復牌、高開逾4%
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