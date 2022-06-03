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【恒指夜期+ADR】美團ADR高港股8%　夜期急升313點（不斷更新）

股市 04:46 2022/06/03

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美團業績好過市場預期，繼續反映市場對科技股太過悲觀，美團ADR造好，高港股收市價8%，加上美滙指數急跌，夜期急升313點，收報21257點。

ADR 折算港元 較港收市價變幅
滙豐ADR 52.36 +0.1%
美團ADR 193.97 +7.6%
騰訊ADR 367.23 +2.3%
阿里巴巴美股 95.61 +3.6%

北水吸資減至7億 買快手長汽

端午節假期前夕，港股成交縮至僅千億元，北水吸資力度同樣亦縮至7億元，其中，快手 （01024） 及長汽 （02333） 各錄4.5億及3.2億元淨流入。淨流出方面，騰訊 （00700） 及美團 （03690） 則各走資4.3億及3.4億元。

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美股下跌，港股承接低開237點，其後跌幅擴大，曾跌約400點，恒生指數跌212點，報21082點，成交1036億元。恒生科技指數跌0.8%，報4397點。美團 （03690） 績前跌逾1%；快手 （01024） 逆市升逾3%；地產股挫，恒隆 （00101） 跌5%；車股造好，長汽 （02333） 升逾6%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

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即市走勢︰

【03：00】夜期急升313點，收報21257點

【22：00】夜期升91點

【18：41】恒指夜期升79點，報21023點。

【美團業績】美團：疫情影響外賣供給及履約能力　首季收入增25%、經調整虧損35.86億人幣　同勝預期

【16：10】恒生指數跌212點，報21082點，成交1036億元。恒生科技指數跌0.8%，報4397點。美團 （03690） 績前跌逾1%；快手 （01024） 逆市升逾3%；地產股挫，恒隆 （00101） 跌5%；車股造好，長汽 （02333） 升逾6%。

【石Sir一周前瞻及異動股】新世界、建滔集團及澳優

【16：00】恒生指數U盤前跌239點，報21055點。

【15：45】恒隆 （00101） 尾市跌半成，恒地 （00012） 、新世界 （00017） 跌逾4%。

【15：04】大市尾市跌幅收窄至約200點，報21094點；科指跌0.5%，報4411點。

【15：03】長汽 （02333） 愈升愈有，尾市升逾7%，高見15.26元。另外，吉利 （00175） 升2%；比亞迪 （01211） 升近1%；廣汽 （02239） 升近3%。

【15：03】快手 （01024） 尾市升逾4%，高見80.8元。

【14：43】微創機器人 （02252） 升幅擴大至逾7%，高見23.3元，成交1463萬元。

【14：34】汽車股逆市升，其中長汽 （02333） 午後升幅擴大至逾5%，高見14.96元。

【14：11】【大行報告】高盛看好未來12個月MSCI中國指數反彈20%　評選5大政策潛在受惠股

【14：08】大市跌幅收窄至250點內，報21057點，跌237點。

【14：04】快手 （01024） 股價逆市造好，升逾2%高見79.15元。

【13：58】【中國經濟】中國今年GDP增長預測低處未算低？　惠譽：增長4.3%預測的下行風險正在增加

【13：53】恒指最新跌約300點，報20993點；科指跌1.3%，報4377點。

【13：49】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 午後跌逾2%；騰訊 （00700） 跌0.6%；小米 （01810） 跌近2%；京東 （09618） 跌1%。

【13：33】水泥股下跌，海螺水泥 （00914） 挫逾7%，低見34.6元；中建材 （03323） 跌逾8%，低見8.3元；潤泥 （01313） 跌逾6%，低見5.92元。

【13：33】【HIBOR】1個月港元拆息四連升　報0.23952厘　見2個月高

【13：00】【中銀2388】中銀香港完成首筆綠色回購交易　金額5億元

【13：00】港股午後初段跌逾300點，恒指跌322點，報20972點；科指跌1.5%，報4366點。

【12：53】【指數換馬】恒基、新世界、恒隆半日跌逾4%　遭富時羅素剔出地產指數

【12：50】【大行報告】券商看好領展得益於本土零售市道復甦、未來分派平穩增長　關注加息周期財務成本升（附目標價）

【12：09】【新股IPO】微創機器人擬於上交所科創板上市　發行不超過1.16億股、料集28億人幣

【12：00】恒生指數半日跌334點，報20960點，成交557.7億元。恒生科技指數跌1.6%，報4363點。阿里巴巴 （09988） 跌3%；美團 （03690） 跌近3%；地產股挫，恒隆地產 （00101） 跌半成破底。

【11：41】【618購物節】小米618全渠道支付金額已突破37億人幣　聯想全網銷售額突破21億人幣

【11：38】港股中午收市前跌約370點，報20925點，跌369點；科指跌1.9%，4349點。

【11：31】內地股市靠穩，上證半日升0.1%；深證升0.4%；創業板指升0.7%。

【11：15】大唐潼金 （08299） 破頂高見0.255元後，股價最新倒跌逾4成，低見0.11元，成交990萬元。

【11：13】星島 （01105） 升幅擴大至近8成，高見0.8元。

【11：01】【新股IPO】威高血液淨化子公司傳最快本月申請上市　華興、華泰及花旗任顧問

【11：00】【大行報告】大摩看好希慎股價未來60日有八成機會跑贏大市　消費券支持及本土消費復甦

【10：58】大市跌400點，科指跌1.9%，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌逾3%。

【10：53】萬洲 （00288） 股價逆市上升，升近2%高見6.38元。

【10：46】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌逾2%；騰訊 （00700） 跌逾1%；京東 （09618） 跌近1%；小米 （01810） 跌近2%。

【10：36】汽車股逆市上揚，吉利 （00175） 升近2%；比亞迪 （01211） 升0.1%；長汽 （02333） 升逾3%；廣汽 （02238） 升逾1%。

【10：31】恒隆地產 （00101） 跌逾7%，破底低見13.32元；恒地 （00012） 跌半成；新世界 （00017） 跌近6%。

【10：30】大唐潼金 （08299） 連日造好，股價升逾25%，破頂高見0.255元，成交730萬元。

【10：25】星島 （01105） 升幅擴大至45%，高見0.65元，成交313.8萬元。

【10：21】雲音樂 （09899） 最新挫21%，低見69.5元，成交1797萬元。

【10：13】港股跌幅略收窄至近300點，再於二萬一關口爭持；科指跌1.7%，報4358點。

【10：09】此前造好的雲音樂 （09899） ，股價今早挫逾17%，低見72.7元。

【10：03】大市跌幅擴大至近400點，報20912點，跌382點。

【09：56】星島 （01105） 股價逆市升一成，高見0.53元。

【星島變動】蔡加讚申報斥1.25億接貨星島、每股溢價1.27倍　佳兆業太子女郭曉亭沽貨賬面蝕6250萬

【09：53】【內房危機】建業地產一度升近三成　獲河南省鐵路建設溢價購入29%股權

【09：48】商湯 （00020） 昨升近一成後，今早再逆市升逾5%，高見5.9元。

【09：42】港股早段跌近300點，於二萬一水平爭持，最新報20996點，跌298點；科指跌1.7%，報4359點。

【09：40】本港地產股下挫，恒地 （00012） 、新世界 （00017） 跌逾4%；新地 （00016） 跌0.4%；信置 （00082） 跌逾2%；長實 （01113） 則逆市升逾1%。

【09：35】東方海外 （00316） 逆市升4%，破頂高見265.8元。

【09：34】東陽光藥 （01558） 逆市升一成，高見5.75元。

【09：32】建業地產 （00832） 升逾26%；建業新生活 （09983） 升逾14%。

【09：27】海昌海洋公園 （02255） 逆市升逾2%。海昌海洋公園折讓近19.6%配股，淨籌3.1億元。

【09：24】龍源電力 （00916） 及中國中鐵 （00390） 獲富時中國50指數，分別升0.8%及0.7%。思摩爾國際 （06969） 及舜宇光學 （02382） 遭剔除，股價跌逾2%及0.4%。

【09：22】恒生指數開報21057點，跌237點。恒生科技指數跌1.7%，報4355點。美團 （03690） 績前跌2%；阿里巴巴 （09988） 跌3%；騰訊 （00700） 跌逾1%。

【09：16】【指數換馬】龍源電力、中鐵納富時中國50指數　思摩爾、舜宇剔出　邊隻股入下期季檢候選名單？

【09：14】期指開報20861點，跌238點。

【09：08】【美團3690】美團周四壓軸公布季績　料疫情拖累外賣收入放緩、虧損擴大成定局　預計第三季始反彈

【09：03】恒指黑期跌約190點，報21089點。道指期貨升8點，報32821點。

【08：45】【分拆滙豐】平保據報原擬在滙豐股東大會投下多項反對票　惟因未能按時提交文件而取消

【08：31】【內房危機】佳源國際擬出售鹽城物業開發項目開發商全部股權　今復牌

【07：45】港股ADR收報21079點，跌214點或1%。滙豐 （00005） ADR折合報52.01元，較港收市價低0.49元或0.9%。騰訊 （00700） ADR折合報355.55元，較港收市價低4.85元或1.3%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報91.6元，較港收市價低3元或3.2%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美滙下跌，反覆試穿102，美國聯儲局亦於今月開始縮表，而市場關注就業數據及經濟前景，道指曾升逾200點後轉跌，一度跌逾400點，道指報32812點，跌177點，跌幅0.54%；納指失守12000關，跌86點，跌幅0.72%，報11994點；標指報4101點，跌30點，跌幅0.75%。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

【石Sir一周前瞻及異動股】新世界、建滔集團及澳優

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 美股

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