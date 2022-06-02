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【內房危機】佳源國際擬出售鹽城物業開發項目開發商全部股權　今復牌、高開逾4%

股市 09:28 2022/06/02

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【內房危機】佳源國際擬出售鹽城開發商全部股權　今復牌

佳源國際 （02768） 公布，間接全資附屬公司香港佳源與買方訂立股權輚讓協議，香港佳源出售相當於目標公司全部股本權益，總代價8.79億元人民幣，預期出售所得款項淨額將用作一般營運資金及償還負債。佳源國際將於今日復牌，高開4.3%，報0.365元。

目標公司（透過鹽城星洲）為物業開發項目的開發商，開發項目位於江蘇省鹽城市人民路以東及南環路以北一幅土地的一個商住綜合體物業開發項目，佔地面積約為13.08萬平方米，竣工後總建築面積為46.93萬平方米。

另外，佳源國際指公司接獲兩份向香港高等法院原訟法庭提出的清盤呈請，內容有關一項聲稱公司到期應付的債務，總額約為1500萬元。就目前可得的有限資料而言，董事會並不認為該等索賠將對公司營運或其財務狀況造成實質或重大影響。公司擬就清盤呈請積極作出抗辯。

【石Sir一周前瞻及異動股】新世界、建滔集團及澳優

【內房危機】佳源國際大股東沈天晴股份上周五再遭強制出售3.14億股　續停牌待刊發出售資產通告

【內房危機】佳源國際已付2023年美元債券利息、另正準備償還下周一到期之票據利息　佳源服務復牌後曾大彈八成、惟佳源國際瀉四成

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

責任編輯︰梁浩碩

 

港股 佳源國際控股（02768）

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