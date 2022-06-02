【全球經濟】摩通CEO戴蒙警告：市場須準備迎接「颶風」　與自家策略師唱反調

▲ 【全球經濟】摩通CEO戴蒙警告：市場須準備迎接經濟「颶風」

摩根大通（美：JPM）行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）表示，經濟面對一系列前所未有的挑戰，包括貨幣政策量化緊縮（QT），以及俄羅斯入侵烏克蘭事件，警告市場要作好迎接「颶風」的準備。戴蒙形容：

目前情況似乎很好，天朗氣清，一切都很好，每個人都認為聯儲局可以處理問題，但颶風正襲，不知道這是個小颶風還是「桑迪」級別的超級颶風。

戴蒙言論與摩通知名策略師Marko Kolanovic相左，Kolanovic認為，美國股市2022年勢將逐漸復甦，標普500指數年末收盤水平可能與上年持平，因為投資者已經消化聯儲局激進的政策調整，認為美國消費者、全球疫後重啟以及中國刺激和復甦帶來的支持，經濟不會衰退。

出任集團CEO近20年，戴蒙已不止一次與該行分析師或業務團隊唱反調，包括戴蒙屢批評加密貨幣毫無價值，但摩通同期逐步增加加密貨幣相關服務。

摩通知名分析師Marko Kolanovic仍看好美股 稱美國經濟不會出現衰退，詳細觀點可見【下一頁】

戴蒙提出兩大警示

戴蒙擔心的原因有兩個，第一個是儲局已發出信號，將扭轉其緊急購債計劃並縮減資產負債表。量化緊縮於本月開始，並將每月減少債券持有量增加至950億美元。央行別無選擇，因系統中有太多流動性，必須要消除一些流動性來阻止投機、降低樓價及類似事情。

另一個戴蒙擔心的原因，是烏克蘭戰爭及其對包括食品、燃料在內商品的影響。戴蒙表示，由於二戰以來最嚴重的歐洲衝突所造成的破壞，油價幾乎不得不上升，可能升至每桶150美元或175美元，而沒有採取適當行動保護歐洲免受短期內油價的影響。

在應對2008年金融危機，中央銀行、商業銀行及外匯交易公司是美國國債的三大買家。他警告，這一次將無能力或意願吸收太多美國債券，全球資金流動將出現巨大變化，雖不知道會產生什麼影響，但至少會非常波動。

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責任編輯︰梁浩碩