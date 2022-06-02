【ET財經早點1分鐘】摩通CEO戴蒙警告 要為經濟颶風做準備 道指700點波幅 6月首日下跌

道指700點波幅 6月首日下跌

美股在6月首個交易日下跌，道指有近700點波幅，收市跌176點，納指跌0.7%，投資界分析認為，近期一系列數據強勁，反映聯儲局放慢經濟的程度，不足以壓低通脹。

美國公布5月份ISM製造業指數升至56.1，超市場預期，並扭轉連續兩個月跌勢，報告顯示潛在的需求仍然穩固，但勞動力不足、運輸問題及材料短缺限制了產能。ISM製造業新訂單觸及3個月高位，但生產指數只輕微上升，反映積壓的訂單增加。

摩通CEO戴蒙警告 要為經濟颶風做準備

摩根大通CEO戴蒙警告，要為由美國聯儲局及烏克蘭戰爭引發的經濟颶風做好準備，雖然現時情況似乎很好，但沒有人知道颶風會是小颶風，還是超級風暴桑迪。

戴蒙指出從去年底開始，投資者已準備好聯儲局將會結束廉價的貨幣時代，股票隨即受到重創。供應鏈中斷和疫情加劇了數十年來的高通脹，擔心儲局在應對通脹漲將經濟推向衰退。

戴蒙擔心原因有兩個，第一是儲局本月開始縮減資產負債表，央行別無選擇，因為系統有太多流動性，必須要消除一些流動性來阻止投機、降低房價等事情。

另一原因是烏克蘭戰爭對包括食品和燃料在內的商品價格影響，由於二戰以來最嚴重的歐洲衝突，油價可能升到每桶150或175美元，為應對2008年金融危機，央行、商業銀行和外匯交易公司是美國國債的三大買家。

他警告今次他們將無能力或意願吸收太多的美國債券，全球資金流動將出現的巨大變化，戴蒙指出他不知道會產生什麼影響，但至少會非常波動。

夜期跌136點 阿里美股低港3%

夜期跟隨美股跌136點，失守21000關，阿里巴巴美股 (Alibaba, 美：BABA) 低港股收市價3%，滙豐 （00005） ADR亦退守52元關口。