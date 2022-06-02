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【美國經濟】儲局褐皮書：部分地區經濟增速放緩

股市 02:57 2022/06/02

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聯儲局最新褐皮書顯示，部分地區經濟增速放緩。（法新社資料圖片）

美國聯儲局周三發布俗稱「褐皮書」的地區經濟報告顯示，自上次褐皮書報告以來，所有12個聯儲轄區都報告持續的經濟增長，其中大多數地區表示略微或適度增長，有四個地區顯示經濟溫和增長。

報告揭示，勞動力市場困難視為最大的挑戰，其次是供應鏈中斷。利率上升、總體通脹、俄烏衝突以及新冠疫情（尤其是在東北部）造成的中斷，這些都是影響家庭和商業計劃的關鍵問題。

在通脹方面，大多數地區報告強勁或迅猛的價格上漲，尤其是投入品價格。有兩個地區指出，這種快速猛脹是整體趨勢的延續，有三個地區觀察到商品或服務的價格上漲有所放緩。

勞動力市場方面，大多數地區報告稱，在所有地區都描述為緊張的勞動力市場中，就業人數溫和或適度增長。有一個區明確報告就業增長速度已經放緩，但大多數沿海地區的一些企業注意到招聘凍結或其他表明勞動力市場緊張已開始緩解的跡象。

然而，工人短缺繼續迫使許多企業在產能不足的情況下運營。企業繼續部署自動化，提供更大的工作靈活性並提高工資。多數地區的企業報告強勁的工資增長，而大多數其他地區則報告溫和的增長。一些地區的企業注意到工資增長正在趨於平穩或逐漸下降。

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責任編輯：李勝君

美股 經濟 就業人數 褐皮書 美國聯儲局 通脹

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