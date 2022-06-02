【ET開市直擊】港股、美股有冇力繼續反彈？領展績後策略部署（附time code）

港股上日回吐逾百點，恒指收報21294點，跌120點，結束3連升，但企穩50天線之上；市場關注就業數據，美股道指上日續跌170點，港股、美股有冇力反彈？領展 （00823） 業績出爐，收益增長達8%，績後策略部署如何？利達LW基金經理及合伙人黃耀宗（Andy）今早9時於《ET開市直擊》為你拆解港股、美股市況。

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00：36 - 港股今日焦點速覽

01：23 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現

02：47 - 亞太股市早段市況速報

04：29 - 股市「東升西降」 美股跑輸港股

05：45 - 美國10年期息率、美匯見頂回落 資金低撈「契媽」基金AARK

07：35 - 通脹受惠股、避險板塊有資金流出 標指反彈見角力

08：49 - 美股造淡值博率愈來愈低

09：51 - 炒作概念（一）：澳洲股選經濟重啟概念股 市場對通脹概念炒作減

12：01 - 美國經濟敏感股W.W. Grainger， Inc（GWW.US）、Graphic Packaging Holding Company（GPK.US）值得留意

14：54 - 炒作概念（二）：港股炒中國經濟重啟 憧憬環球大衰退風險減

15：38 - 炒中國經濟重啟2類股：汽車股、科網增長股

16：42 - 港股上日市況速覽+北水盤路

17：40 - 恒指上周五突破下降軌20400點 上望5月高位21400點

19：06 - 恒指如企穩21400點可再望高一線

19：45 - A股、中資股有外資流入賺價賺匯

20：54 - 領展 （00823） 業績速報

21：29 - 領展 （00823） 短線值博率不高 市場憂第六波來襲

22：06 - 領展 （00823） 兩大利好因素：港股已見疫情低位、租務空置率見頂

24：42 - 領展 （00823） 中長線吸引 等有機會回落可吸納

27：12 - 汽車股比消費股更值博 同時受惠消費重啟、供應鏈重啟

28：05 - 阿根廷料控制鋰價 比亞迪 （01211） 等回落才吸納

30：35 - 消費股博價殘股如海底撈 （06862） 李寧 （02331） 或跑輸經濟重啟步伐

32：02 - 港股開市市況速報

33：25 - ET個股推介：華潤電力 （00836）

37：35 - 觀眾問股：點睇美股公司的insider 5月起已buy the dip？應否跟Smart money抄底儲貨長揸？

41：35 - 觀眾問股：中海油 （00883） 未有貨幾錢可以入？可以見14元？

43：38 - 觀眾問股：澳元點睇？兗煤澳大利亞 （03668） 可受惠？

52：00 - 觀眾問股：碧桂園服務 （06098） 27.6元入上望多少？

53：08 - 觀眾問股：美團 （03690） 幾錢可開始入貨？

54：20 - 觀眾問股：Twitter（TWTR.US）54美元高追 有無機會回升定要止蝕？

55：21 - 觀眾問股：NVIDIA（NVDA.US）業績點睇？ 毛利率維持可增加strong hold注碼？

57：51 - 觀眾問股：Enphase Energy（ENPH.US）甚麼價位可買入？

58：54 - 觀眾問股：Tesla（TSLA.US）點睇？而家追只可以炒波幅？想長揸要等低啲先入？

1：00：27 - 觀眾問股：友邦 （01299） 現價可買入？

1：01：38 - 港股開市初段市況速報

1：01：57 - 消息股：中國中鐵 （00390） 、中鐵建 （01186） 、中交建 （01800） 、中國建材 （03323） 、海螺水泥 （00914） 、華潤水泥 （01313）

1：02：26 - A股開市初段市況速報

1：02：33 - 財經日誌提提你

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*憧憬上海經濟復甦 恒指上望幾多？重溫《開市追揸沽》*