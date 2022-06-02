【ET開市直擊】港股、美股有冇力繼續反彈？領展績後策略部署（附time code）

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【新股IPO】微創機器人擬於上交所科創板上市 發行不超過1.16億股、料集28億人幣
港股上日回吐逾百點，恒指收報21294點，跌120點，結束3連升，但企穩50天線之上；市場關注就業數據，美股道指上日續跌170點，港股、美股有冇力反彈？領展 （00823） 業績出爐，收益增長達8%，績後策略部署如何？利達LW基金經理及合伙人黃耀宗（Andy）今早9時於《ET開市直擊》為你拆解港股、美股市況。
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00：36 - 港股今日焦點速覽
01：23 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現
02：47 - 亞太股市早段市況速報
04：29 - 股市「東升西降」 美股跑輸港股
05：45 - 美國10年期息率、美匯見頂回落 資金低撈「契媽」基金AARK
07：35 - 通脹受惠股、避險板塊有資金流出 標指反彈見角力
08：49 - 美股造淡值博率愈來愈低
09：51 - 炒作概念（一）：澳洲股選經濟重啟概念股 市場對通脹概念炒作減
12：01 - 美國經濟敏感股W.W. Grainger， Inc（GWW.US）、Graphic Packaging Holding Company（GPK.US）值得留意
14：54 - 炒作概念（二）：港股炒中國經濟重啟 憧憬環球大衰退風險減
15：38 - 炒中國經濟重啟2類股：汽車股、科網增長股
16：42 - 港股上日市況速覽+北水盤路
17：40 - 恒指上周五突破下降軌20400點 上望5月高位21400點
19：06 - 恒指如企穩21400點可再望高一線
19：45 - A股、中資股有外資流入賺價賺匯
20：54 - 領展 （00823） 業績速報
21：29 - 領展 （00823） 短線值博率不高 市場憂第六波來襲
22：06 - 領展 （00823） 兩大利好因素：港股已見疫情低位、租務空置率見頂
24：42 - 領展 （00823） 中長線吸引 等有機會回落可吸納
27：12 - 汽車股比消費股更值博 同時受惠消費重啟、供應鏈重啟
28：05 - 阿根廷料控制鋰價 比亞迪 （01211） 等回落才吸納
30：35 - 消費股博價殘股如海底撈 （06862） 李寧 （02331） 或跑輸經濟重啟步伐
32：02 - 港股開市市況速報
33：25 - ET個股推介：華潤電力 （00836）
37：35 - 觀眾問股：點睇美股公司的insider 5月起已buy the dip？應否跟Smart money抄底儲貨長揸？
41：35 - 觀眾問股：中海油 （00883） 未有貨幾錢可以入？可以見14元？
43：38 - 觀眾問股：澳元點睇？兗煤澳大利亞 （03668） 可受惠？
52：00 - 觀眾問股：碧桂園服務 （06098） 27.6元入上望多少？
53：08 - 觀眾問股：美團 （03690） 幾錢可開始入貨？
54：20 - 觀眾問股：Twitter（TWTR.US）54美元高追 有無機會回升定要止蝕？
55：21 - 觀眾問股：NVIDIA（NVDA.US）業績點睇？ 毛利率維持可增加strong hold注碼？
57：51 - 觀眾問股：Enphase Energy（ENPH.US）甚麼價位可買入？
58：54 - 觀眾問股：Tesla（TSLA.US）點睇？而家追只可以炒波幅？想長揸要等低啲先入？
1：00：27 - 觀眾問股：友邦 （01299） 現價可買入？
1：01：38 - 港股開市初段市況速報
1：01：57 - 消息股：中國中鐵 （00390） 、中鐵建 （01186） 、中交建 （01800） 、中國建材 （03323） 、海螺水泥 （00914） 、華潤水泥 （01313）
1：02：26 - A股開市初段市況速報
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*憧憬上海經濟復甦 恒指上望幾多？重溫《開市追揸沽》*
欄名 : ET開市直擊