【理財智慧】強積金可以買國債  回報究竟係點

在昨日(6月1日)，立法會正式通過修訂《強積金計劃規例》，容許強積金投資於中央銀行和三家内地政策性銀行發行或無條件擔保的債券，也將於6月10日刊憲生效。這次的修例代表日後強積金有更多投資的機會，以達成分散風險的目標。

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政策性銀行

根據最新的修例，中央人民政府、中國人民銀行、中國農業發展銀行、國家開發銀行和中國進出口銀行將會被列為「獲豁免當局」，日後可以投資於上述機構發行的債券，提供更多元的投資機會。修例前的「獲豁免當局」包括括特區政府、外匯基金及得到最高可得的信貸評級的任何政府、國家或地區的中央或儲備銀行，或多邊國際機構。

強積金成分基金可以把最多三成的資金投資於單一「獲豁免當局」的債券，這個比例是相對較高，主要的原因是由於「獲豁免當局」大多都是一些信貸評級較高的機構，發生違約的機會不高，因此是接近無風險的投資，所以是保本為本。

現時的回報

參考由中央國債登記結算有限責任公司提供的資料顯示，過往三年國家與政策銀發行的債券回報收益約為2至3.4%。由於作為近乎「無風險的投資回報」，如果跟美國債券相比，無疑是具吸引力。但如果以現時美國進入加息周期的情況下，中央也需要增加債券回報，以避免資金流失。

基金經理決定

雖然早就預計議案會在立法會獲得通過，不少人對此都有不同的看法。但其實在強積金配置上，我們只有選擇購買股票或債券基金，以及共所屬的類別。但對於實際的分配，我們無權選擇，甚至如果在佔比太低的情況下，基金也不會列出購置的百分比，因此可以說是無可避免。但畢竟都是一項近乎無風險的投資，也可以達到分散風險的作用，特別是股票基金每月虧本的情況下，提供固定回報的債券基金是具吸引力的。

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記者：陳佳恩