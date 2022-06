【劉‧住保鮮期@iM網欄】French May 法國五月 - French Gourmay 法國五月美食薈

今年五月下濛濛雨的日子特別多,同時亦為充滿藝術氣息的五月,添上自然又浪漫的氛圍。五月給我的感覺是有喜愛的樂隊「五月天」,還有一年一度的Arts Basel和已經是第二年舉辦的《French May Arts Fest 法國五月藝術節》和《French Gourmay法國五月美食薈》。

海外旅行雖然慢慢恢復,但回港後要隔離七天,都甚為無奈兼「冇癮」。幸好,今年的法國五月藝術節及法國五月美食薈,讓我可以不需外遊,都可以有旅遊感覺。而我這趟法國之旅,便由如心酒店Café Circles嘆法式下午茶「味遊法式美饌」開始。精緻的法式美食配法國餐酒或菓茶,甜點顏色鮮艷,蛋糕鬆餅配搭得宜,基本上未開始吃,已經令眼睛感覺目不暇給,法國滋味美食加上窗外細雨綿綿,彷彿人已置身巴黎遊歷中。

▼ 點擊圖片放大

我的保鮮法則之一:下午茶之後,當然要走動一下為卡路里「清零」,為好心情shopping。在如心廣場舉行的法國傳統市集,正合我意。那裏一共有 12 家期間限定店,售賣各式各樣的法國地道產品包括當地農莊自家培植的芝士、手製甜點、鵝肝食品、鴨肉鴨肝醬、手工天然蘋果汁及著名酒莊餐酒等。期間限定店的產品大都強調天然無添加,所以,真的令到喜歡購買健康美食的人士,買個不亦樂乎!

▼ 點擊圖片放大

現場市集佈置像個法式公園,七彩繽紛花卉爭妍鬥麗,同埋時亦為大會增添氣氛。此外,還有展出至 6 月 30 日的互動數碼藝術裝置 Intraverse 。只要站在裝置鏡頭前,透過肢體擺動,便可以創作出一幅獨一無二屬於自己的藝術作品。

如果不想舞動新軀,現場還設有巴黎名勝艾菲爾鐵塔造型的模型,讓大家「打卡」。如果還未影個夠,可以在影相攤位透過鏡頭,穿越至法國南部隆河丘產區或巴黎街頭,拍攝疑幻似真實景照片留念。你說這個巴黎之旅,是不是很手到拿來,方便周到呢?

▼ 點擊圖片放大

作者劉泳錡 _ 簡介:

曾任酒店餐飲人才培訓機構、跨國美妝公司和旅遊景點的人妻高管,在職場上喜以新鮮事物和原創作品吸金拎獎。但近年眼見職埸友好賺到金,離任後卻紛紛以金養病。所以決定要發掘多元方法去保鮮健康,提升心情和生活質素,有興趣大家都可以一起留住保鮮期。

