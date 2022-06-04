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【清酒新世界@iM網欄】旭髙砂牛 髙砂酒造．九

名人薈萃 08:00 2022/06/04

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這次又來介紹食物了，上一篇我介紹過與牛奶有關的食品，包括芝士及軟雪糕，其實除了以牛奶來製造食物，也會用牛肉來製造食物。那有人就問了這些牛有什麼特別?這些牛都叫做「旭髙砂牛」，看到名字的你們能否察覺到什麼特別之處呢？這些牛是以髙砂酒造的酒粕餵飼，牛隻因此非常健康，肉質也非常之好，所以後來酒造開始研究酒粕能不能應用在其他地方上，故之後出現了那麼多的合作夥伴，攜手合作開發了更多不同的食品，讓大家有更多的口福！

 

【青姐話】久旱逢甘露 邊瓣最正路？

 

Hikari Farm是一個很好的例子，牧場推出了旭髙砂牛雜涮涮鍋，裏面所使用的牛內臟都是來自牧場的牛！而Hikari Farm主要推出的都是高級瘦肉，牧場不認為肥牛就是最好的肉，老實說我也不喜歡肥牛，牧場社長父子兩代都致力傳承文化及求知精神，當初以酒粕餵飼奶牛主要是研究為主，當他們發現了奶牛原來是喜歡喝酒的，所以他們很快就轉移了研究的目標，針對究竟酒粕對牛的身體和肉質有什麼影響?還有就是什麼才是最好的餵食量和餵食方法？

為了找到最佳的生產方法，牧場請了北里大學營養生理學研究室的東教授實驗室作研究並進行分析。事實上，當時在日本是幾乎沒有酒粕飼餵牛的研究數據，所以他們從零開始着手研究，結果發現牛的肉質竟然變得更好，同時數據表示肉質變得更嫩，牛肉的味道變得更濃厚，這正是牧場想要的！牧場一直都抱有一個信念，他們認為若果肉味足夠濃郁的話，那就不需要熟成牛肉了。而他們出產的旭髙砂牛雜涮涮鍋的水平絕對是上等，這會是人生中所試過擁有最濃郁的牛味，並且純天然無添加，各位值得一試！

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地址：北海道旭川市宮下通17丁目右1号
電話：0166-23-2251
官網：https://takasagoshuzo.com/

作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介：
熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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撰文 : Chris Wong（汪廷謙）

欄名 : 清酒新世界

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