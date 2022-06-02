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【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】「山行者100」 走遍香港大小山野打卡

名人薈萃 08:19 2022/06/02

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不少人行山主要都是行四條最熱門的山徑—即麥理浩徑、衞奕信徑、港島徑及鳳凰徑，但香港山峰何其多，若只行這四條山徑，就會錯過很多美景。然而若果不是行開山，就未必識怎去計劃及怎去行。最近運動品牌Columbia推出「山行者100」打卡獎賞計劃，只要下載手機app 《GO WILD PASS》 ，就可到手機app列出香港的其中100座山打卡拍照，去過5座山打卡就有運動水壼一個，在更多山頭打卡更可獲獎牌，以及頭燈和T恤等，讓大家換到獎品同時，可以認識不同地區的香港山野，去一些未去過的景點細心欣賞。

    點擊圖片放大

當然也有不少打卡的山頭位於四條熱門山徑上，大家在練習這些山徑時亦不要忘記在指定地點打卡呢！以下為部分在四徑上的打卡地點給大家參考：

港島徑—渣甸山、畢拿山、龍脊

衞奕信徑—孖崗山、紫羅蘭山、渣甸山、魔鬼山、五桂山、東洋山、大老山、九龍坑山、黃嶺、仙姑峰、

麥理浩徑—雞公山、畢架山、針山、草山、大帽山

鳳凰徑—大東山、二東山、鳳凰山、羗山、靈會山、大牛湖頂

位於鳳凰徑的鳳凰山是其中一個打卡地點。

坦白說，此app製作很細心，每一座山都附有介紹，以及建議路線及補給點等資料，令我認識更多山，例如平時練斜路都會練習鰂魚涌的柏架山道，沿著石屎路跑到最高點白波位置，當我想打卡之際，發現仍未到達打卡範圍，上網搜索才知道白波旁有山路再上柏架山頂，頓時覺得「學到嘢！」。住荃灣的小弟亦經常跑元荃古道一帶，當然亦會經常跑上去其中一個打卡地點—石龍拱，但原來在附近不遠處，還有未曾去過的下花山山頂，要上去亦不太難，在這山頭欣賞四處景色亦十分不錯呢。

下花山山頂景色優美，可眺望荃灣青衣海景。

但大家亦要留意部分山徑並不易走，與跑步不同，跑山或行山所需要的時間較多，出發前要先好好規劃，透過網上搜尋查閱有關路線的難度，以及參考行山KOL有關路線影片等，再衡量自己能力是否足夠應付。千萬不要為了打卡，求其找尋行山路線而隨即出發，路線的難度及所需時間，隨時與想像中有很大出入，這些是單看地圖及路線是看不到的。例如要前往石芽山，由女婆坳或水牛山過去屬較易行走路段，但若只沿麥理浩徑第三段經黃竹山古道上，就要經過跨天懸門，此路段甚為危險，亦曾發生過不少意外，缺乏經驗者絕不適宜。

如果大家有一定行山經驗，最近小弟發現香港仔兩個山頭都幾適合快走一轉打卡去，在上班前或午膳時間抽出一小時至個半小時左右就可，這兩座山分別是南朗山及玉桂山。

出發往南朗山，可以先到香港仔運動場擺放行李後出發（記得自備鎖頭），經南朗山道、南朗亭上南朗山頂，然後沿路折返，全長約五公里左右。若想難度高一點，可沿海洋公園道經香港警察學院入口，沿海洋纜車救援徑上山，這裡可居高臨下望著纜車在下方經過，感覺特別，但要留意早段梯級密集，經過數百級後再上山，由於坡幅較斜要手腳並用及加倍小心，所以建議大家若想挑戰，亦只宜在這裡上山，不要在這路段下山呢，建議下山沿著南朗亭及南朗山道會較安全。

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至於玉桂山，建議由利東站B出口出發，基本上玉桂山上山入口就在對面巴士站旁，上到分支路有三條路可選擇，中間及右邊路最斜難度較高，上山或落山亦宜選擇左邊路。但這不代表左邊路容易，在這裡上山亦需要一定體力，有時要手腳並用，若行開山相信15分鐘左右亦可到頂。如趕時間的話，可以沿路回程落山，但留意由於山坡陡峭加上碎石路，落山比上山更難，需要預較多時間，亦不要太過倚賴路上的輔助繩索，免生危險，上山加落山估計需要30-45分鐘左右。如有更多時間，可以繼續向前行，細賞連接鴨脷排的連島沙洲美景，但落山及回程同樣有一定難度，要留意。

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香港雖然地小人多，但有著不同的優美山脈，加上交通方便，過去多年吸引不少喜歡行山或跑山的遊客前來，大家也不妨一起抽抽時間，感受一下香港不同山頭之美吧！

 

【青姐話】久旱逢甘露 邊瓣最正路？

作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介:
跑齡10多年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，20205月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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撰文 : Clayton Lauw（劉茸）

欄名 : 跑呀跑跑咗去邊？

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