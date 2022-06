【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】「山行者100」 走遍香港大小山野打卡

不少人行山主要都是行四條最熱門的山徑—即麥理浩徑、衞奕信徑、港島徑及鳳凰徑,但香港山峰何其多,若只行這四條山徑,就會錯過很多美景。然而若果不是行開山,就未必識怎去計劃及怎去行。最近運動品牌Columbia推出「山行者100」打卡獎賞計劃,只要下載手機app 《GO WILD PASS》 ,就可到手機app列出香港的其中100座山打卡拍照,去過5座山打卡就有運動水壼一個,在更多山頭打卡更可獲獎牌,以及頭燈和T恤等,讓大家換到獎品同時,可以認識不同地區的香港山野,去一些未去過的景點細心欣賞。

▼ 點擊圖片放大

當然也有不少打卡的山頭位於四條熱門山徑上,大家在練習這些山徑時亦不要忘記在指定地點打卡呢!以下為部分在四徑上的打卡地點給大家參考:

港島徑—渣甸山、畢拿山、龍脊

衞奕信徑—孖崗山、紫羅蘭山、渣甸山、魔鬼山、五桂山、東洋山、大老山、九龍坑山、黃嶺、仙姑峰、

麥理浩徑—雞公山、畢架山、針山、草山、大帽山

鳳凰徑—大東山、二東山、鳳凰山、羗山、靈會山、大牛湖頂

▲ 位於鳳凰徑的鳳凰山是其中一個打卡地點。

坦白說,此app製作很細心,每一座山都附有介紹,以及建議路線及補給點等資料,令我認識更多山,例如平時練斜路都會練習鰂魚涌的柏架山道,沿著石屎路跑到最高點白波位置,當我想打卡之際,發現仍未到達打卡範圍,上網搜索才知道白波旁有山路再上柏架山頂,頓時覺得「學到嘢!」。住荃灣的小弟亦經常跑元荃古道一帶,當然亦會經常跑上去其中一個打卡地點—石龍拱,但原來在附近不遠處,還有未曾去過的下花山山頂,要上去亦不太難,在這山頭欣賞四處景色亦十分不錯呢。

▲ 下花山山頂景色優美,可眺望荃灣青衣海景。

但大家亦要留意部分山徑並不易走,與跑步不同,跑山或行山所需要的時間較多,出發前要先好好規劃,透過網上搜尋查閱有關路線的難度,以及參考行山KOL有關路線影片等,再衡量自己能力是否足夠應付。千萬不要為了打卡,求其找尋行山路線而隨即出發,路線的難度及所需時間,隨時與想像中有很大出入,這些是單看地圖及路線是看不到的。例如要前往石芽山,由女婆坳或水牛山過去屬較易行走路段,但若只沿麥理浩徑第三段經黃竹山古道上,就要經過跨天懸門,此路段甚為危險,亦曾發生過不少意外,缺乏經驗者絕不適宜。

如果大家有一定行山經驗,最近小弟發現香港仔兩個山頭都幾適合快走一轉打卡去,在上班前或午膳時間抽出一小時至個半小時左右就可,這兩座山分別是南朗山及玉桂山。

出發往南朗山,可以先到香港仔運動場擺放行李後出發(記得自備鎖頭),經南朗山道、南朗亭上南朗山頂,然後沿路折返,全長約五公里左右。若想難度高一點,可沿海洋公園道經香港警察學院入口,沿海洋纜車救援徑上山,這裡可居高臨下望著纜車在下方經過,感覺特別,但要留意早段梯級密集,經過數百級後再上山,由於坡幅較斜要手腳並用及加倍小心,所以建議大家若想挑戰,亦只宜在這裡上山,不要在這路段下山呢,建議下山沿著南朗亭及南朗山道會較安全。

▼ 點擊圖片放大

至於玉桂山,建議由利東站B出口出發,基本上玉桂山上山入口就在對面巴士站旁,上到分支路有三條路可選擇,中間及右邊路最斜難度較高,上山或落山亦宜選擇左邊路。但這不代表左邊路容易,在這裡上山亦需要一定體力,有時要手腳並用,若行開山相信15分鐘左右亦可到頂。如趕時間的話,可以沿路回程落山,但留意由於山坡陡峭加上碎石路,落山比上山更難,需要預較多時間,亦不要太過倚賴路上的輔助繩索,免生危險,上山加落山估計需要30-45分鐘左右。如有更多時間,可以繼續向前行,細賞連接鴨脷排的連島沙洲美景,但落山及回程同樣有一定難度,要留意。

▼ 點擊圖片放大

香港雖然地小人多,但有著不同的優美山脈,加上交通方便,過去多年吸引不少喜歡行山或跑山的遊客前來,大家也不妨一起抽抽時間,感受一下香港不同山頭之美吧!

