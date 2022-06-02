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【小老闆生意經@iM網欄】消費券是否真的能刺激經濟？

名人薈萃 08:00 2022/06/02

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本地政府已於4月7日已發放首階段4,000元消費券，第二期的1,000元將從6月16日開始發放。如以八達通領消費券的市民，在5月31日或之前累積滿「合資格消費」4,000元後，將可於6月16日領取第二期的1,000元。而在5月31日之前未累積夠4,000元「合資格消費」，須要等到7月16日下一輪才能領取第二期的1,000元，最遲則於11月16日領取。

不少市民收到消費劵後，會到超市買一些生活日用品及食物。由於消費劵的使用用途並沒有限制，消費者把消費劵拿來買一些日常用品，變相就好像政府幫你付錢買日常用品般。即使沒有消費劵，市民仍會買這些日常用品，因此，消費劵的出現，並不算直接刺激到消費者的購買意慾。除此之外，不少人利用消費劵購買衣服、鞋子等等的商品，可是，這些商品大部分外國的品牌，而非本土品牌，因此，這樣或只是間接刺激到本土經濟，而非直接。

值得留意的是，不是每一間店舖都可接受消費劵消費。一些連鎖品牌或是大型店鋪一般都可接受消費劵消費，相反，一些小店式是小型民生類的店舖就不一定接受消費劵消費。要知道，在過去兩三年的疫情期間，生意最受打撃的商戶就是這些本土小店。消費劵的出現，理應是要扶持這類小店可以在疫情期間續繼「捱」下去。可是，如今政府推出的消費劵反而令連鎖品牌或是大型店鋪更加得益。

事實上，消費者利用消費券主要用於日常交通及家居開支，對刺激經濟或多或少有正面的幫助。惟要留意，商戶會否因為推出消費券而趁機抬高商品價格，這樣的話，是幫助不到社會紓困扶貧。然而，消息劵已經不是第一年推出在市場上，如果政府將推出消費券為恆常化的計劃，刺激消費的作用究竟有多大呢？針對筆者在本文中提出對消費劵的意見，其實消費劵對刺激經濟的成效仍有待商椎。

 

【青姐話】久旱逢甘露 邊瓣最正路？

作者_Anna（馮文慧）簡介
IM記者，現投身金融行業。白天上班8小時，跟一般白領無異，工餘時間則經營網店，從事玩具精品代購生意。愛好旅遊，本身做代購是希望幫補旅費，沒想到誤打誤撞下賺上一桶金並當上小老闆，在寸金尺土的香港開設實體門店。

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撰文 : Anna（馮文慧）

欄名 : 小老闆生意經

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