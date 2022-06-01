【企業招聘】耀才逆市舉辦招聘日大肆擴軍 員工福利超吸引 個別員工可獲37個月花紅

疫情放緩，企業重啟招聘計劃。雖然經濟仍未明顯恢復，但耀才證券卻在逆市下大肆擴軍，將於6月8至9日在耀才香港總辦事處舉行大型招聘日，今次招聘對象包括：法律部、行政部、資訊科技部、物業部及客戶服務部等。

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耀才證券指，集團一向厚待旗下員工，提供優厚待遇及多元化福利，例如午膳津貼、輪班津貼、勤工獎、年終花紅等，而出名愛錫員工的葉茂林主席更不時推出「贏就員工、輸就歸我」的豪舉，薪金及福利可謂「多籮籮」。

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疫情下各行各業掙扎求存，集團卻迎難而上，時刻緊握市場機遇，在逆市中仍然締造佳績，2021/22年度稅後純利達到5.59億元，客戶戶口總數更攀升至超過52萬個，反映集團善於淡市突圍制勝。耀才執行董事兼行政總裁許繹彬表示，隨著客戶群日漸壯大，為了開拓業務及持續提升服務質素，集團不斷招攬人才，逆市擴充，為集團業務的進一步躍升做好充分的準備功夫，及為未來市況轉好時作好準備。

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許繹彬指出，集團一向視員工為重要資產，不但經常舉辦員工活動以加強團隊之間的凝聚力，同時亦提倡「一分耕耘、一分收穫」的工作理念，設立多種具鼓勵性的優厚福利，集團今年初向全體員工派發豐厚花紅，人人有份，有個別表現卓越的員工更獲發放年終花紅加每月花紅合共高達37個月，以嘉許員工過去一年的付出。此外，耀才亦會安排經驗豐富的導師，為新聘員工提供客戶服務相關在職培訓課程，協助充滿熱誠的優秀人才適應新環境，盡展潛能，與集團共同進步。

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記者：陳詠妍

