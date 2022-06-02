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【開市9點半】美團今放榜　料經調整虧損擴大兩成至46億人幣

股市 06:25 2022/06/02

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美團 （03690） 季績壓軸登場，綜合市埸預測，美團首季收入料升22.35%至452.99億元人民幣，列賬虧損料進一步擴大24.51%至60.35億元人民幣；經調整虧損則擴大17.82%至45.85億元人民幣。

另外，領展去年度每基金單位分派增5.4%至305.67仙，香港續租租金調整率仍有4.8%。展行政總裁王國龍指出，集團已經歷了3年非常難傾租約的時間，現時續租租金調整率回復正數很開心，隨租客生意反彈，本港零售市道做得更好，領展仍有空間調整租金。

重點新聞：

1）【美團3690】美團周四壓軸公布季績　料疫情拖累外賣收入放緩、虧損擴大成定局　預計第三季始反彈

2）【領展823業績】領展去年度每基金單位分派增5.4%至305.67仙、現價股息率4.29厘　香港物業續租租金調整率升至4.8%

3）【中國經濟】國務院常務會議：支持基建　要調增政策性銀行8000億元人幣信貸額度

4）【HSBC滙豐】祈耀年接受官媒訪問：看好中國增長　滙豐5年對中國新增投資超30億人幣

5）【大行看法】聯儲局6月起縮表　景順：今輪屬加速版量化緊縮　料短期市場更波動

6）【業績｜中概股】微博首季收入增5.6%、經調整淨利1.33億美元　同勝預期、美股盤前彈6.8%

7）【電動車】一文看清內地電動車新勢力5月交付量　蔚來按年僅增5%落後同業

8）【MPF】立法會通過放寬強積金投資中國國債修例　可買3政策性銀行未評級債　基金最多投資三成資金

9）【濠賭股】澳門5月博彩收入按年跌68%、按月回升近25%　濠賭股向下、金沙澳博跌2%

【石Sir一周前瞻及異動股】新世界、建滔集團及澳優

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港股 美股 香港 王國龍 領展 美團－W（03690）

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