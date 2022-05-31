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【外賣平台】戶戶送擴大「戶戶小廚」版圖 香港仔開設新店

理財智慧 17:03 2022/05/31

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戶戶送日前宣佈，最新的「戶戶小廚」分店將開設在香港仔，進一步落實在香港擴大版圖的目標。香港仔新店是繼去年12月開設的將軍澳店後的最新項目。新店共設有七個廚房，將為該區帶來美味且多元化的中西美食。

「戶戶小廚」新店選址方便，坐落於香港仔南寧街7-11號香港仔中心2樓1A號舖，佔地近4,000平方呎。香港仔分店將服務港島南的居民及上班族，服務範圍遍及數碼港、香港仔、鴨脷洲、黃竹坑及深水灣五個地區。香港仔「戶戶小廚」的七間餐廳夥伴為：第一家、Nomad Burger、Jacomax、象泰宴、Cupping Room、Knead 及 坐忘。

【孫子市法】通脹高企美股謝 環球股災何時了

香港仔近年成為港島區興建甲級寫字樓及住宅的熱門選址，同時擁有豐富的歷史背景，祖傳鄉村住宅林立，形成一個充滿特式並有著不同餐飲需求的多元社區。根據戶戶送的資料顯示，過去一年該區的忠實顧客及活躍用戶增長理想。為應付這些需求，戶戶送的餐廳夥伴進駐香港仔「戶戶小廚」，為該區市民提供各種美食。

「戶戶小廚」自2017年於香港首次推出並於過去數年積極擴大版圖，其創新概念已於飲食文化佔一席位，帶領美食潮流。作為業界領袖，戶戶送透過「戶戶小廚」為希望擴充業務的餐廳提供先進的零售解決方案，讓其無須承受實體店帶來的風險及成本。

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【iM會客室】五窮月是否已見底 有乜板塊率先搏彈

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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責任編輯：龍紀瑩

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